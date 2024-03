IHL Division I, l’Hockey Piné in finale contro Ares

domenica, 10 marzo 2024

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné si guadagna nuovamente la finale dei playoff del campionato di IHL Division I, superando a domicilio il Pieve di Cadore con il punteggio di 2-3. È stata una partita difficile, quella giocata ieri nel bellunese dai ragazzi di coach Valcanover, ma hanno mostrato grande determinazione per riuscire a strappare il pass per l’atto finale e alla fine grande è la soddisfazione per il risultato centrato.

Al 3’ la partita si sblocca grazie ad una rete di Bertoldi. L’umore è alto e al 4’ Colombini, su azione di Gobbetti riesce a superare l’estremo difensore di casa. I veneti reagiscono al 10’, con un gol firmato da Talamini. Il Pieve ci crede e all’inizio del secondo periodo trova la rete del pareggio con Vettor. Il Piné, dal canto suo, non si fa intimorire e trova il gol che chiude la partita con Colombini, che porta il risultato sul 2-3.

Archiviata la vittoria contro la formazione bellunese, le tigri trentine affronteranno il 23 marzo ad Aosta l’Ares Sport, in gara 1 della finale, mentre il 30 marzo si giocherà gara-2 all’Ice Rink.

Le parole di Andrea Valcanover, allenatore delle tigri: «Siamo felicissimi per la finale raggiunta. Questo era l’obbiettivo di inizio stagione. La terza finale consecutiva ha un grande significato per noi e per la nostra società. Sapevamo bene che sarebbe stata una partita difficile e sofferta e per questo va dato merito anche alla squadra avversaria per aver messo in campo grande fisicità e combattività, ma da parte nostra l’approccio è stato quello giusto. Una vera vittoria di gruppo, giocatori, staff, dirigenti. Abbiamo fatto qualcosa di bello, i ragazzi sono stati eccezionali, meritano questa finale. Ora ci prepareremo al meglio per farci trovare pronti per l’ultimo atto».

L’Ares Sport si è guadagnato la finale grazie a due vittorie contro il Vinschgau: la prima conquistata ad Aosta (5-3), la seconda ieri a Laces, un match vinto dagli aostani per 4-7.