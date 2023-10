IHL Division I: Hockey Piné sconfigge 4-2 Valpellice Bulldogs

domenica, 15 ottobre 2023

di Pinè (Trento) – Prosegue il buon momento dell’Hockey Piné, Valpellice Bulldogs sconfitto per 4-2.

L’Hockey Piné si aggiudica la vittoria contro il Valpellice Bulldogs e guadagna così la terza vittoria consecutiva in campionato (foto © Pegasomedia).

Ieri sera, nel match della quarta giornata di IHL Division I disputata a Torre Valpellice in provincia di Torino, ai pinetani sono bastate le reti di Colombini, Costa e Pallabazzer per ottenere i tre punti, che fruttano la seconda posizione in classifica con il Vinschgau e alle spalle dell’Ares Sport.

La partita inizia sui binari giusti per i trentini. Al 6’ il Piné si porta in vantaggio grazie alla firma di Colombini, ma lo svantaggio non demoralizza la truppa di casa, che al 21’ riporta il match in parità: assist di Liubimov e Solaro per la rete di Rostan dell’1-1. I padroni di casa prendono coraggio e al 28’ ribaltano l’incontro con Bellora su assist di Liubimov e Payra. Le tigri reagiscono e al 37’ Costa porta nuovamente la partita in pareggio.

All’inizio del terzo periodo la partita è ancora aperta. I gialloneri segnano il gol del vantaggio col loro capitano al 37’, segue poi la rete di Pallabazzer al 41′ per allungare il distacco. Al suono della sirena i pinetani possono festeggiare: ora ci sono il Vinschgau, che occupa il secondo posto della classifica, e l’Ares Sport, la capolista, nel mirino.

I ragazzi di Valcanover sono pronti ad affrontare sabato prossimo alle ore 20 all’Ice Rink di Piné l’HC Gherdeina C. Sarà una settimana fitta per le tigri ed ogni risultato avrà un peso sempre più determinante.

I risultati della terza giornata: Valpellice – Piné 2-4; Cadore – Milano Devils 4-1; Vinshgau – Gherdeina 2-1; Chiavenna – Ares Sport 2-4.

La classifica: Ares Sport 12,Vinschgau e Piné 9,Gherdeina, Cadore e Chiavenna 6, Valpellice Bulldogs C e Milano Devils 0.