IHL Division, a Laces l’Hockey Piné deve arrendersi ai rigori

domenica, 26 novembre 2023

Laces – Nella terza partita del girone di ritorno del campionato di IHL Division I l’Hockey Pinè esce sconfitto in casa del Vinschgau, i gialloneri devono infatti arrendersi per 2-1 agli altoatesini, che si sono imposti dopo i rigori.

La partita, giocata ieri, inizia con un primo tempo in cui i trentini non riescono a rendersi pericolosi, viceversa numerosi sono i tentativi in gabbia da parte dei padroni di casa. Al 35’ il risultato si sblocca grazie a Fabian. La reazione delle tigri non si fa attendere e al 37’ rispondono con Gobbetti su assist di Mattia Rocco e Daniele Colombini. Alla luce del pareggio nei tempi regolari, la partita si prolunga fino all’overtime, che si chiude con un nulla di fatto e quindi il gioco viene protratto fino ai rigori. Davanti all’estremo difensore, solo Mirelli, dei trentini, riesce a trovare la gabbia avversaria. Il Vinschgau vince così grazie a due pentalty segnati su quattro, quelli insaccati da Guarise e Pohl e si conquista così il punto del 2-1 finale.

La gara è stata anche condizionata dall’assenza del giovanissimo Renzo Rocco, la cui stagione si è chiusa anzitempo a causa di un grave infortunio. Questa inoltre è stata anche l’ultima partita per il difensore Leonardo Ciurletti, che per un problema fisico dovrà a sua volta sospendere momentaneamente l’attività. Ad entrambi auguriamo una buona guarigione.

Per i gialloneri è già tempo di guardare avanti: sabato prossimo alle ore 20 ospiteranno all’ Ice Rink di Piné il Valpellice, che vorrà rifarsi dopo il ko per 4-1 contro il Chiavenna.

Queste sono le parole di Andrea Valcanover, coach delle tigri: “È stata una bella partita. Dopo un primo tempo sotto tono, nel quale abbiamo subito gli avversari, nel secondo e soprattutto nel terzo siamo riusciti ad alzare il livello del nostro gioco, cercando di portare a casa la vittoria. I ragazzi hanno lottato fino alla fine dimostrando grande carattere e questo è un buon segno per le prossime partite. Sabato prossimo contro il Valpellice la vittoria sarà importante per rimanere nei piani alti della classifica”.

I risultati della terza giornata di ritorno: AHC Vinschgau Eisfix – HC Piné 2-1; Milano Devils – Gherdeina 1-6; HC Chiavenna – HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 4-1; HC Cadore – Ares Sport 1-8.

La classifica: Ares Sport 27 rimane primo in classifica con 30 punti, segue il AHC Vinschgau Eisfix con 23. In terza posizione troviamo HC Piné e HC Chiavenna con 20 punti. Il quarto posto della classifica è occupato dal Cadore. Al quinto posto c’è Gherdeina con 9 punti. Chiudono il Valpellice con 6 punti ed i Milano Devils con 0.