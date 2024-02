I giornalisti del Gis scelgono la Val di Fassa per i Campionati 2024

venerdì, 16 febbraio 2024

Val di Fassa – “I ringraziamenti per l’accoglienza in Val di Fassa sono d’obbligo. La settimana degli 80esimi Campionati nazionali di sci dei Giornalisti Italiani Sciatori (GIS) ci ha visto gareggiare sulla pista Aloch, un sogno per gli appassionati di questo sport invernale. L’entusiasmo ha sfiorato il cielo sul Pordoi. Pranzo in quota, al Rifugio Maria, dove alle prelibatezze dello chef abbiamo unito scatti fotografici irripetibili. Una settimana da sogno per festeggiare un compleanno importante dello sci club che resterà negli annali”. Queste le parole di Roberta Serdoz, presidente dei GIS, al termine del significativo anniversario del club, andato in scena nei giorni scorsi in Val di Fassa. Sono stati un’ottantina i giornalisti impegnati nello slalom gigante e una trentina nella gara di sci di fondo, utili per la qualificazione ai Campionati Mondiali in Kazakistan di inizio marzo. E non poteva che essere il tracciato della Aloch, teatro degli allenamenti di sci club e squadre nazionali oltre che di prestigiose gare internazionali, ad ospitare prove e gara di gigante, mentre l’area di Ciancoal di Pozza è stata la location della competizione di fondo.

Un’importante occasione per far conoscere il territorio a un pubblico di professionisti di radio, tivù, carta stampata e web reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra Azienda per il Turismo della Val di Fassa e Consorzio Impianti a Fune Fassa-Carezza.

Tante le esperienze sul territorio vissute dai giornalisti, fra cui Trentino Ski Sunrise al Buffaure: “Se chiudo gli occhi – sottolinea Serdoz – l’immagine che mi torna in mente è l’alba in cima al Buffaure. La corona di montagne avvolta dal colore rosa del sorgere del sole e sullo sfondo la vetta del Pordoi con due camosci che si rincorrono. Momenti indimenticabili che raccontano la straordinaria bellezza della Val di Fassa”. Oltre allo slalom alle prime luci del sole, tra il resto i giornalisti hanno partecipato a un appuntamento di Dietro le quinte dello sci al Ciampac, per approfondire i segreti della preparazione di piste perfette, tra generatori di neve e gatti delle nevi, con focus anche su sicurezza e prevenzione valanghe.

Tanti momenti interessanti che potrebbero convincere i GIS a tornare presto in valle (da dove mancavano da una decina d’anni). “Siamo stati accolti e coccolati – conclude Roberta Serdoz – dall’esperienza e dal calore di una valle abituata al turismo che non ha bisogno di presentazioni. Un luogo attento al territorio e alle tradizioni. E se tutto è andato bene è stato grazie alla grande ospitalità della Val di Fassa, alla sua gente e a chi vive di turismo. Albergatori e ristoratori disponibili a presentarci e a farci conoscere e assaggiare i sapori antichi della zona. Sicuramente, quindi, ci rivedremo. L’idea è proprio quella di cominciare ad organizzare una nuova settimana. Di certo ognuno di noi ha portato via nel proprio cuore un pezzettino della Val di Fassa. Dubito che rimarrà esperienza singola, stiamo già pensando ad una nuova località sperando di poter contare sul supporto e sulla professionalità di Apt Val di Fassa e Consorzio impianti Fassa-Carezza”.