Hockey, semifinale IHL Division I: Piné batte Cadore

domenica, 3 marzo 2024

Baselga di Piné (Trento) – La semifinale inizia nel migliore dei modi: Hockey Piné supera per 3-1 il Cadore.

L’Hockey Piné si è aggiudicato ieri la vittoria contro il Pieve di Cadore per 3-1. Nella prima semifinale di IHL Division I, disputata all’Ice Rink, ai pinetani sono bastate la rete di Mirelli e la doppietta di Pallabazzer per assicurarsi il successo. Il Pieve ha confermato di essere una squadra molto fisica ed aggressiva, ma alla lunga ha dovuto arrendersi.

Il primo tempo ha visto una fase di studio da entrambe le parti e ad andare in rete per primo è stato il team bellunese. Tononi, estremo difensore della gabbia trentina, non è infatti riuscito ad evitare la rete del vantaggio, realizzata al da 34′ Moretti su assist di Talamini. Paura poi per il capitano, che durante il secondo periodo è tornato in panchina zoppicando, ma le preoccupazioni si sono dissolte quando è rientrato in campo più grintoso che mai.

Al 36’ il Piné ha risposto grazie alla rete di Mirelli su azione del capitano Colombini. Poi le tigri hanno preso coraggio e al 52’ sono riuscite a ribaltare il punteggio con Pallabazzer, artefice della doppietta completata al 59’. Mvp dei gialloneri non può che essere lui, mentre per il Pieve è Camarotto.

Chiusi i festeggiamenti, per i ragazzi di Valcanover è già tempo di pensare a gara-2, in programma a Pieve di Cadore sabato prossimo alle 19:30, che offre loro la possibilità di staccare subito il biglietto per la finale. Sarà una settimana di lavoro per le tigri, che cercheranno di avvicinarsi sempre più all’atto finale del torneo.

La partita di ieri è stata allietata anche dalla presenza di Aurora e Nicole Varesco, Caterina Bolech, Eleonora Pisetta, Sofia Moser e John Bernardi. Si tratta dei giovani pinetani selezionati per difendere i colori azzurri ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali, che si sono svolti in Corea del Sud del 19 gennaio al 1° febbraio scorsi. Le ragazze impegnate nella squadra di hockey, Bernardi nella velocità.

In quanto all’altra semifinale, l’Ares Sport ha superato il Vinschgau Eisfix per 5-3, un match dall’esito rocambolesco, che ha visto gli ospiti portarsi avanti per 0-3, per poi subire la rimonta degli aostani, a segno con Eastman, Franchini e tre volte con Ihnacak.