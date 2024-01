Hockey, risultati e classifiche Round Robin IHL Division I: per Piné passo falso contro il Cadore

domenica, 14 gennaio 2024

Baselga di Pinè (Trento) – Hockey Piné sconfitto per 0-2 dalla prima sfida di Round Robin del campionato d’IHL Division I, giocata sul ghiaccio amico contro il Cadore. Il match dell’Ice Rink doveva essere l’occasione buona per mettere subito le mani sulla semifinale, invece le cose sono andate in maniera diversa. Siamo solo all’inizio della seconda fase e i giochi rimangono apertissimi, ma urge un pronto riscatto.

I ragazzi di coach Valcanover non sono riusciti a imporre il proprio gioco e i pievesi ne hanno approfittato. Al 15’ la partita si sblocca grazie a Clinco, il Piné accusa il colpo e al 20’ incassa anche il secondo gol, firmato da Pomarè. La gara termina dunque sullo 0-2.

Il commento di Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: “La partita contro il Cadore è andata male, molto male. Abbiamo completamente sbagliato l’approccio alla gara. Il nostro primo tempo è stato molto molle, abbiamo subito la loro aggressività. Nel secondo e terzo periodo siamo entrati in campo con un altro spirito, li abbiamo messi in difficoltà, cercando in tutti i modi di segnare, ma un nostro errore ha dato loro la possibilità di raddoppiare. Adesso dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra, ma possiamo farlo solo attraverso un buon lavoro e la capacità di soffrire insieme”. Le tigri scenderanno di nuovo sul ghiaccio amico sabato 20 gennaio alle ore 20 per affrontare i Milano Devils.

I risultati della prima giornata di Round Robin del girone A: Ares Sport – Valpellice 16-0; Gherdeina – Chiavenna 3-2.

CLASSIFICA: Ares Sport rimane in prima posizione con 8 punti, segue il Gherdeina con 4. In terza posizione si trova l’HC Chiavenna con 2. Il quarto posto della classifica è occupato dal Valpellice con 0 punti

I risultati della prima giornata di Round Robin del girone B: Vinschgau – Milano Devils 14-0; Hockey Piné – Cadore 0-2.

CLASSIFICA: il Vinschgau occupa la prima posizione con 7 punti, segue il Cadore con 4. Al terzo posto si trova l’Hockey Piné con 3 punti, chiude la classifica il Milano a quota 0.