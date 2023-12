Hockey, Piné travolge Milano ed è terzo nella regular season della IHL Division I

lunedì, 25 dicembre 2023

Sesto San Giovanni – Grazie ad un netto 15-4 sabato scorso l’Hockey Piné ha travolto i Milano Devils e ha chiuso al terzo posto la regular season di IHL Division I. Gobbetti, Varesco e Petroldi portano gli ospiti sul 3-0 dopo neanche sei minuti. Suevo cerca di riaprire la gara all’ 8’, ma il Piné risponde subito con Colombini su assist di Decarli, autore della quinta rete al 13’. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo sempre Decarli e Suevo fissano il parziale sul 3-6, mentre i padroni di casa centrano la gabbia trentina sia al 14’ sia al 18’. Nella ripresa Costa, Decarli e Pertoli realizzano il 9-3 mentre Belloni firma la quarta rete rossonera al 30’. Nell’ultima frazione Bertoldi, Pertoldi, Vicentini, Costa, Pedrolli e Rocco portano il punteggio finale sul 15-4 per il Piné.

«L’obiettivo era vincere, – spiega l’allenatore pinetano Andrea Valcanover – per garantirci il terzo posto e così è stato. Abbiamo subito aggredito il Milano con un gioco molto offensivo portando così la partita si è spostata subito dalla nostra parte. La vittoria è stata davvero meritata. Ora inizia la seconda fase dove dovremmo cercare di essere protagonisti, ma prima abbiamo la Coppa Italia, che giocheremo contro l’Appiano, squadra di serie B. Per noi è una soddisfazione parteciparvi per il secondo anno consecutivo, daremo tutto per fare una bella figura». «Sarà qualcosa di bello, da provare. – conferma Paolo Ciurletti, team leader della squadra trentina – Speriamo di migliorare costantemente».

L’incontro si disputerà mercoledì 27 dicembre alle ore 20.30 all’Ice Rink di Piné, mentre sabato 30 si terrà la gara di ritorno.