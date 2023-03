Hockey, Pinè supera Chiavenna: ora la finale contro Feltre

mercoledì, 22 marzo 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné si è ripetuto e si presenta nuovamente alla finale playoff del campionato di IHL Division I. Forti della vittoria di gara 1 contro Chiavenna per 5-0, i pinetani hanno sbancato il Palasesto con un rotondo 7-1 che li proietta verso l’ultimo passo prima della promozione.

IL MATCH

La partita inizia già in discesa per i trentini, che sbloccano l’incontro dopo 44’’ con Francesco Decarli. Il raddoppio è siglato da Daniele Colombini, prima dello 0-3 di Luca Biasioni. Il Chiavenna, al 31’ segna l’unico gol della sua partita con Denny Deanesi, poi gli ospiti dilagano. Locatin, Varesco, Zandonà e Piva segnano i gol che fissano lo score sul punteggio di 1-7.

L’ultimo ostacolo, per i gialloneri, si chiama Feltre. Il 1° aprile ci sarà la prima finale, in Veneto. Il Piné può e deve sognare. Manca davvero poco per realizzare il sogno promozione.

Tutta la felicità di Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: “È fantastico, per il secondo anno consecutivo abbiamo conquistato la finale. La partita l’avevamo preparata bene e l’abbiamo vinta. Sapevamo che loro dovevano attaccare da subito, noi li abbiamo sorpresi contrattaccandoli. I ragazzi hanno fatto un grande primo tempo realizzando con pieno merito tre gol, nel secondo abbiamo amministrato bene il nostro vantaggio e poi nel terzo ripreso il possesso del pallino del gioco e del risultato e abbiamo realizzato altri tre gol. Complimenti a tutti, adesso ce la giocheremo fino alla fine”.