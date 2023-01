Hockey Piné straripante contro Gardena

martedì, 24 gennaio 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné stravince contro Gardena, ottiene la seconda vittoria consecutiva e accede ai playoff. All’Ice Rink i trentini non deludono davanti ai loro tifosi e si prendono tre punti segnando la bellezza di cinque gol lasciando la porta inviolata.

La prova perfetta, per i ragazzi di Andrea Valcanover, bravi a chiudere ogni spazio e a giocare con concentrazione un incontro per nulla scontato.

I trentini aprono le danze dopo 3’ dal fischio d’inizio, grazie alla firma di Francesco Pertoldi. Per il raddoppio bisogna attendere il 19’, quando Liam Zanettini e Daniele Colombini mandano in rete Luca Lauton. La partita continua a viaggiare sui binari di casa, il Piné ci crede e allunga. Al 26’ Francesco Decarli sigla il tris, poi Daniele Colombini segna il poker. Poco prima della fine, Francesco Pertoldi cala il pokerissimo e chiude la partita.

L’Hockey Piné resta secondo in classifica con 16 punti. Feltre ha vinto 8-4 sul campo di Torino ed è primo con 23 punti. Chiavenna ha battuto Milano per due reti a zero e resta terzo a quota 14. Il Gardena è quarto con 5 punti, davanti al Real Torino a 4 punti e a Milano ultimo in classifica con 3 punti.

Tutta la soddisfazione di Andrea Valcanover, allenatore dei pinetani: “Voglio fare i complimenti alla squadra per la prestazione. I ragazzi hanno dimostrato grande carattere e spirito di gruppo, il che ha permesso di disputare una partita perfetta. È importante continuare così, dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro per dare continuità a quanto fatto per farci trovare pronti ai playoff”. Il commento post partita di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: “È stata sicuramente una delle migliori prestazioni della stagione nonostante mancassero due giocatori nel nostro roster. Siamo scesi in campo concentrati e sin dal primo minuto abbiamo imposto il nostro gioco. Ora non ci resta che rimanere uniti per affrontare al meglio la fase dei playoff”.