Hockey, Piné si rifà e batte 5-1 Milano Devils

domenica, 21 gennaio 2024

Milano – Hockey Piné si rifà contro i Milano Devils e vincono 5-1.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. L’Hockey Piné è tornato a rialzare la testa contro i Milano Devils, battuti 5-1 all’Ice Rink. Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Cadore, i ragazzi di Andrea Valcanover sono tornati alla vittoria, che era l’unica via praticabile per continuare a mantenere il fiato sul collo alle due prime della classe. La squadra trentina rimane in terza posizione ad un solo punto di distanza dal Vinschgau e dal Cadore, entrambi a quota 7, quindi tutto può ancora succedere.

Il match dell’Ice Rink vede i padroni di casa vogliosi di gonfiare il sacco per cercare di far girare la gara fin dai primi minuti a proprio favore. Le tigri all’11’ passano in vantaggio con Colombini su assist di Mirelli, artefice della seconda rete al 15’ su azione del capitan. Il secondo periodo parte bene per i gialloneri, che trovano la gabbia avversaria per la terza volta al 25’ ancora grazie alla “iena” Colombini. Il poker, per la squadra di Valcanover, non tarda ad arrivare con Ciurletti.

I Milano Devils accusano il colpo, ma non demordono e accorciano le distanze al 47’ con La Notte su assist di Belloni e Anastasi. Il capitano dei trentini, Colombini, chiude la partita al 50′ siglando la quinta rete del match.

L‘Hockey Piné scenderà di nuovo sul ghiaccio sabato 27 gennaio alle ore 19 per affrontare il Vinschgau all’Ice Forum Latsch, altra sfida cruciale.

I risultati della seconda giornata di Round Robin del girone A: Ares Sport – HC Gherdeina 13-2; Valpellice Bulldogs – HC Chiavenna 4-3 OT.

La classifica: Ares Sport rimane in prima posizione con 11 punti, segue il Gherdeina con 4. In terza posizione si trova l’HC Chiavenna con 3. Il quarto posto della classifica è occupato dal Valpellice con 2 punti.

I risultati della prima giornata di Round Robin del girone B: HC Cadore – AHC Vinschgau Eisfix 2-1; HC Piné – HC Milano Devils 5-1.

La classifica: il Vinschgau occupa la prima posizione con 7 punti, gli stessi del Cadore. Al terzo posto si trova l’Hockey Piné con 6 punti, chiude la classifica il Milano a quota 0.