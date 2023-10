Hockey Piné sconfitto per 2-1 in casa dal Chiavenna. Risultati e classifica IHL Division I

domenica, 29 ottobre 2023

Baselga di Pinè – Si ferma all’Ice Rink Piné la striscia di vittorie consecutive, quattro, costruita dall’Hockey Piné. Ieri sera, nella sesta giornata del campionato di IHL Division I, i trentini hanno dovuto piegarsi al Chiavenna per 1-2 dopo i tempi supplementari.

Nel primo periodo i sondriesi, giunti sull’altopiano con il nuovo allenatore Pavel Kavcic, che ha preso il posto di Marco Allevato, hanno iniziato con un’ottima verve, senza però trovare mai la via della rete. I gialloneri si sono difesi e hanno colpito al 27’ con Fabian Ceolan. I lombardi hanno dovuto attendere il 53’ per trovare la rete del pareggio con Denny Deanesi, poi si sono difesi dalle incursioni dei gialloneri, puniti all’overtime da una rete di Fabio Rigoni al 61’.

“Purtroppo la partita è stata condizionata dall’espulsione del nostro capitano dopo appena tre minuti dall’inizio, – spiega l’allenatore pinetano Andrea Valcanover – poi è stato un susseguirsi di penalità per ben 40 minuti e questo ha fatto sì che la squadra sia stata costretta a giocare per due tempi in inferiorità numerica. Nonostante tutto abbiamo difeso molto bene fino al loro pareggio e ai miei ragazzi devo riconoscere che hanno giocato con grande caparbietà, dimostrando carattere per tutta la gara”.

Le tigri sabato prossimo alle ore 20 saranno impegnate in casa contro il fanalino di coda Milano. Il fischio d’inizio vedrà come protagonista anche Michela Andreatta, miss Trentino Alto Adige.

I risultati della quinta giornata: Ares Sport – AHC Vinschgau Eisfix 10-3, HC Gherdeina C – HC Cadore 2-5, HC Piné – HC Chiavenna 1:2 OT, HC Valpellice Bulldogs – HC Milano Devils 4-3

La classifica: Ares Sport 18, HC Piné 13, AHC Vinschgau Eisfix e HC Cadore 12, HC Chiavenna 8, HC Gherdeina C 6, HC Valpellice Bulldogs C 3, e Milano Devils 0