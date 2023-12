Hockey Piné, passo falso contro il Gherdeina: fatali i rigori. Risultati e classifica IHL Division I

domenica, 10 dicembre 2023

Baselga di Piné (Trento) – Nella quinta partita del girone di ritorno del campionato di IHL Division I l’Hockey Piné esce sconfitto dalla tana del Gherdeina, i gialloneri devono infatti arrendersi per 4-3 ai gardenesi, impostisi dopo i rigori (foto © Pegasomedia).

La partita, giocata ieri, era iniziata con un primo tempo molto equilibrato. Il punteggio è stato sbloccato dai padroni di casa al 7’ con Schmalzl, ma i trentini hanno risposto subito con Decarli su assist di Colombini. Col secondo periodo si entra nel vivo della gara, i ragazzi di coach Valcanover allungano il vantaggio grazie a Gobbetti, che al 27’ centra la gabbia avversaria e, sulla cresta dell’onda, lo imita Pertoldi, che al 28’ supera l’estremo difensore locale su assist di Mirelli, nuovo giocatore delle tigri. La reazione del Gherdeina non si fa attendere e al 31’ la squadra altoatesina risponde con la rete di Linder su assist di Kostner e Kelder e con quella di Holzknecht al 39’. La partita alla fine del secondo tempo torna dunque in parità e nel terzo periodo non si registra alcuna rete.

Alla luce del pareggio nei tempi regolari, la partita si prolunga fino all’overtime, che si chiude con un nulla di fatto e di conseguenza il gioco viene protratto fino ai rigori. Davanti all’estremo difensore solo Decarli e Pallabazzer, dei trentini, riescono a trovare la gabbia avversaria. Il Gherdeina vince così grazie a tre pentalty segnati su cinque, quelli insaccati da Bergmeister, Windegger e Schmalzl e si conquista così il punto del 4-3 finale.

Per i gialloneri ora è già tempo di guardare avanti: domenica prossima alle ore 18.45 verranno ospitati dal Chiavenna, che vorrà rifarsi dopo la sconfitta contro il Vinschgau per 2-3 di sabato.

“Terza partita della stagione – afferma coach Valcanover – all’overtime e purtroppo anche terza sconfitta ai rigori. Andiamo a casa pure questa volta con un solo punto. Ieri non abbiamo giocato una buona gara, sul 3-1 dovevamo e potevamo chiuderla, gestendo meglio il vantaggio, invece troppi alti e bassi ci hanno privato della vittoria piena”.

La gara contro il Gherdeina ha visto anche l’esordio nelle file trentine, come ricordato, di un nuovo atleta, Lorenzo Mirelli, classe 2002. Si tratta di un giocatore formatosi nel settore giovanile del Merano, con la cui maglia ha giocato anche alcune partite in IHL, per poi trasferirsi per due anni oltreoceano, nel New Jersey Jr. Titans e poi nel New York Apple Core, e infine cominciare la stagione corrente nell’Ares Sport. È un difensore con un’ottima visione di gioco ed è arrivato all’Hockey Piné per dare manforte alla difesa dei trentini.

I risultati della terza giornata di ritorno: HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale – HC Cadore 6-4; Ares Sport – Milano Devils 12-2; HC Chiavenna – AHC Vinschgau Eisfix 2-3; Gherdeina – HC Piné 4-3 (SO).

La classifica: Ares Sport rimane primo in classifica con 33 punti, l’AHC Vinschgau Eisfix occupa da solo la seconda posizione con 26, segue l’HC Piné con 24. HC Chiavenna è quarto con 20 punti. Il quinto posto della classifica vede il Cadore con 15. Al sesto c’è il Gherdeina con 14 punti. Chiudono il Valpellice con 9 punti ed i Milano Devils con 0.