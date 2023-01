Hockey Piné, passo falso contro Feltre

lunedì, 9 gennaio 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné perde in casa contro la capolista Feltre e vede aumentare il distacco dalla formazione veneta sempre più leader del Master Round del campionato d’IHL Division I.

Il match dell’Ice Rink doveva essere l’occasione buona per accorciare ulteriormente nei confronti di Feltre; invece i ragazzi di coach Valcanover non sono riusciti a imporre il proprio gioco e i veneti non se lo sono fatti ripetere due volte. Al 14’ la partita si sblocca grazie a Tobia Fantinel, il Piné accusa il colpo e dopo 40’’ incassa anche il secondo gol, firmato da Matteo Dall’Agnol allo scoccare del quarto d’or di gioco. La reazione del Piné è veemente ma gli attaccanti di casa faticano a gonfiare la rete ospite. Il gol di Luca Biasioni al 52’ è tardivo e utile solo per le statistiche. Termina dunque 1-2 il match dell’Ice Rink, con i gialloneri che dovranno rialzare subito la testa per non perdere altro terreno dalla capolista. L’impresa è ardua, ma i pinetani hanno dimostrato in più di un’occasione di saper trarre il massimo da situazioni difficili.

La classifica, ora, inizia a farsi difficile per i trentini. Feltre comanda con 17 punti, seguita da Chiavenna e Piné appaiati a quota 10. Più staccati Gardena e Real Torino, entrambi a quota 4 punti, mentre Milano è il fanalino di coda del torneo con 3 punti.

Il commento di Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: «Purtroppo non è andata come volevamo. Abbiamo giocato un primo tempo sottotono e abbiamo preso due gol in rapida successione che hanno condizionato l’esito dell’incontro. Nel secondo e nel terzo tempo abbiamo cambiato marcia e, dopo aver trovato la via del gol, abbiamo cercato fino all’ultimo di portare la partita in parità. Dispiace, perché dopo la buona esperienza in Coppa Italia ci sentivamo pronti e con buone sensazioni. Il campionato è ancora lungo e adesso ci prepareremo nella sfida contro il Torino».