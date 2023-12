Hockey Piné ko nella prima di Coppa Italia, Appiano vince 6-2. I risultati

sabato, 30 dicembre 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné perde per 2-6 il match di Coppa Italia giocato mercoledì scorso all’Ice Rink contro l’Appiano. Il risultato, seppur pesante, nasconde la buona dose di carattere con cui i ragazzi di coach Valcanover hanno affrontato un avversario molto forte e di categoria superiore. I pinetani hanno ottenuto tante indicazioni utili per affrontare al meglio i prossimi incontri di campionato e, non ultimo, il ritorno di Coppa di oggi, sabato 30, alle ore 18.45 allo stadio Appiano.

Il match si sblocca dopo una breve fase di equilibrio e studio: al 9’ gli ospiti segnano con Räisänen, poi, al 16’, arriva il raddoppio firmato da Simone Critelli. Le tigri rispondono al 25’ con Vicentini, ma il tris per la squadra di Appiano non tarda ad arrivare, con Tombolato dopo mezz’ora di gioco. Bertoldi e Varesco al 32’ servono l’azione a Ceolan, che riesce a superare l’estremo difensore avversario e accorcia così la distanza. Il secondo periodo viene poi chiuso con un’ulteriore rete di Appiano con Pardatscher.

La partita non smette di regalare gol in successione per la squadra appianese: doppietta di Rottensteiner al 44’ e 58’, che permette agli ospiti di chiudere in maniera vittoriosa la partita.

Le parole di Andrea Valcanover, allenatore dei gialloneri: «Sapevamo che la partita sarebbe difficile, ma abbiamo avuto un buon approccio. Giocare contro una squadra di categoria superiore, che ha un ritmo di gioco più elevato, non è mai facile. Abbiamo subito due gol nel primo tempo per via di alcuni nostri errori, ma nel secondo abbiamo giocato alla grande realizzando 2 gol, che ci hanno portato sul 2-3. Nel terzo abbiamo cercato con insistenza il gol del pareggio, ma non abbiamo sfruttato le molte occasioni realizzate. Comunque i complimenti vanno ai miei giocatori per la prestazione offerta».

Risultati della prima giornata di Coppa Italia: Ares Sport – Valdifiemme 4-4; AHC Vinschgau Eisfix –SV Kaltern Caldaro 1-5; AHC Toblach Dobbiaco – Alleghe Hockey 4-5; HC Chiavenna – HCMV Varese 0-7; HC Gherdeina C – Hockey Pergine Sapiens 1-7; HC Piné – HC Eppan Appiano 2-6; HC Valpellice – Hockey Como 4-2.