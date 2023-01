Hockey Piné ko nella prima di Coppa contro Dobbiaco

lunedì, 2 gennaio 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné perde il match dell’Ice Rink di Coppa Italia contro Dobbiaco. Il passivo, seppur pesante, nasconde tuttavia la buona dose di carattere con cui i ragazzi di coach Valcanover hanno affrontato un avversario molto forte e di categoria superiore. Il divario in campo era ben marcato, tuttavia i pinetani hanno ottenuto tante indicazioni utili per affrontare al meglio i prossimi incontri di campionato e, non ultimo, il ritorno di Coppa.

Il match si sblocca dopo una lunga fase di equilibrio e studio: al 18’ gli ospiti segnano con Adam Capannelli poi, al 25’, arriva il raddoppio firmato da Patrick Rizzo. Il tris non tarda ad arrivare, con Hector Majul alla mezz’ora di gioco. Per Capannelli c’è ancora gloria: l’attaccante ospite segna ancora due gol, al 38’ e al 41’, portando il risultato sul momentaneo 0-5. Al 43’ il Piné accorcia le distanze con Francesco Decarli, ma gli ospiti ribattono con la sesta rete siglata da Raphael Egarter. La partita non smette di regalare gol in successione: al 45’ doppietta di Decarli e al 48’ per Majul, mentre un minuto più tardi Daniele Colombini segna il terzo e ultimo gol dei trentini, non prima dell’ottava gioia altoatesina con Alex De Lorenzo Meo.

Il commento di Andrea Valcanover, allenatore dei gialloneri, a fine partita: «La partita di Coppa Italia era per noi un banco di prova per confrontarci con una squadra di categoria superiore. È stata un’esperienza nuova per i miei giocatori affrontata con grande determinazione e carattere. L’incontro è iniziato con un grande primo tempo dei miei ragazzi: abbiamo messo alle corde più volte gli avversari e subendo il primo gol solo pochi secondi prima della fine della prima frazione. Nel secondo tempo, invece, abbiamo sofferto i cambi di velocità degli avversari e abbiamo subito tre reti, mentre nell’ultima frazione di gioco siamo riusciti a mettere a segno tre reti. A Dobbiaco dovremo ripetere la buona prestazione dell’andata con grande serenità e fare in generale una buona partita per migliorare in ottica campionato».