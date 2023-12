Hockey, Piné fuori da Coppa Italia dopo ko ad Appiano. I risultati

domenica, 31 dicembre 2023

Appiano – L’Hockey Piné deve arrendersi all’Appiano anche nel match di ritorno, disputato ieri sul campo dei bolzanini, e saluta la Coppa Italia. Opposti ad un team di categoria superiore, i gialloneri hanno comunque sfruttato l’occasione per crescere, in vista dell’avvio della seconda parte della IHL Division 1, ormai alle porte. I Pirates, che prendono invece parte al campionato IHL, la cui prima fase hanno chiuso al quarto posto, si sono imposti per 4-1. Nel match di andata avevano invece avuto la meglio per 6-2.

Nel primo tempo l’Hockey Piné ha subito il contropiede avversario a più riprese, pagando dazio. Al 14’ la squadra di casa si porta in vantaggio con Spitaler, i trentini non riescono a reagire e subiscono la seconda rete dell’incontro al 20’ ad opera di Critelli. Il risultato si dilata al 29’ con Piechenstein su assist di Erlacher. Nel terzo tempo i trentini ritrovano coraggio e riaprono la partita: al 50’ Pallabazzer suona la carica e sigla il primo gol ospite. Le tigri provano ad accendere le speranze di rimonta. I pinetani, dunque, mettono alle corde l’Appiano, dando segnali di coesione, ma Tombolato chiude i giochi portando il risultato sul 4-1.

L’Hockey Piné tornerà sul ghiaccio sabato 13 gennaio per affrontare, in casa, il Pieve Cadore, primo match della seconda parte della IHL Division 1.

Risultati delle partite di ritorno degli ottavi di Coppa Italia: Valdifiemme – Ares Sport 9-4; SV Kaltern Caldaro – AHC Vinschgau Eisfix 3-3; Alleghe Hockey – AHC Toblach Dobbiaco 6-3; HCMV Varese – HC Chiavenna 5-1; Hockey Pergine Sapiens – HC Gherdeina C 9-1; HC Eppan Appiano – HC Piné 4-1; Hockey Como – HC Valpellice 5-0.