Hockey Piné forza otto contro Milano, Feltre vince il Master Round

martedì, 31 gennaio 2023

Milano – L’Hockey Piné batte l’Old Boys Milano per otto reti a tre e Feltre si aggiudica il Master Round. Poco male per la formazione trentina, che in Lombardia domina la partita e mette al tappeto il fanalino di coda del campionato.

Quello del capoluogo lombardo è un incontro senza storia. Dopo 2’ Luca Biasioni apre le danze e al 9’ mette a segno la doppietta poi, al quarto d’ora, Damiano Varesco sigla il tris.

I padroni di casa non ci stanno e al 26’ accorciano le distanze con la firma di Samuele Finessi su assist di Giacomo Nicolodi. Dopo pochi secondi Biasioni segna la tripletta di giornata, prima della doppietta in 2’ di Rudi Locatin, che arrotonda lo score del Piné.

I milanesi non si perdono d’animo nonostante il pesante passivo e trovano due gol. Prima con Marco Villa al 37’ e poi al 45’ con Samuele Finessi. In entrambi i casi, da segnalare gli assist di Giacomo Nicolodi. Gli ultimi due gol della giornata vengono siglati da Liam Zanettini al 52’ e da Francesco Pertoldi due minuti più tardi.

La partita non cambia la classifica: il Feltre resta primo a +7 sul Piné. Seguono il Chiavenna a 13 punti, il Gardena a 7 poi Torino e Milano che chiudono la graduatoria.

La soddisfazione di Andrea Valcanover, allenatore dei pinetani: “È stata una buona partita. Siamo stati bravi a metterla già in discesa grazie ai tre gol nel primo tempo. Abbiamo gestito il risultato fino alla fine dell’incontro realizzandone altri cinque. È stato un buon allenamento in vista dei playoff“.

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: “È stata una trasferta positiva per noi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco e abbiamo portato a casa tre punti importanti, sia per la classifica che per il nostro morale. Siamo pronti per affrontare i playoff”.