Hockey Piné, buona la prima in casa contro il Vinschgau: risultati e classifica

lunedì, 9 ottobre 2023

Baselga di Pinè – L’ Hockey Piné non ha deluso le aspettative dei tifosi e ha colto una vittoria fondamentale sul ghiaccio amico. È di 3-1 il risultato finale di una partita messa subito sui binari giusti dai pinetani e poi quasi ripresa in mano dai venostani, che però alla fine non sono riusciti nella rimonta.

Inizio di partita positivo per le tigri, che al 2’ vedono sfumare un’ottima occasione da parte di Christian Gobbetti, che finalmente torna sul ghiaccio dopo un piccolo stop. La risposta avversaria non si fa però attendere ed infatti si annotano diversi tentativi di tiro da parte del Vinschgau.

I ragazzi di Valcanover trovano il gol del vantaggio con Colombini al 8’ su assist di Decarli e Pertoldi. La rete scombussola le carte in tavola e al 10’ Guarise cerca il pareggio, senza però riuscirci. Ci provano poi Nagl e Verza, che trovano in gabbia l’attento Tononi. Il primo tempo vede anche al 11’ le ammonizioni di Pallabazzer e di Jaaserer per cross checking.

Il Piné durante il secondo periodo si avvale fin da subito di una ragnatela costruita da Ciurletti, Rocco, Quirini e Pedrolli, che impedisce al disco di passare, ma al contempo cerca di incrementare il vantaggio. Ci riesce con Colombini al 23’ su assist di Biasioni e Bertoldi. I gialloneri continuano a giocare bene, ciò nonostante non riescono a trovare la porta per la terza rete e il Vinschgau nemmeno, con Verza e Guarise, che vengono neutralizzati dall’estremo difensore di casa. La partita continua a viaggiare sui binari ideali per i padroni di casa, il Piné ci crede e allunga: al 41’ Biasioni sigla il tris e gli ospiti rispondono al 48’ con Verza su assist di Eberhoefer.

Grazie a questo successo l’Hockey Piné aggancia al secondo posto lo stesso Vinschgau in compagnia di altre due formazioni. Sabato 14 ottobre alle ore 17 i gialloneri saranno ospiti dell’HC Valpellice Bulldogs C per una nuova sfida.

I risultati della terza giornata: Gherdeina – Milano Devils 2-0; Ares Sport – Cadore 6-1; Piné – Vinshgau 3-1, Valpellice – Chiavenna 2-6.

La classifica: Ares Sport 9, Vinschgau, Gherdeina, Piné e Chiavenna 6, Cadore 3, Valpellice Bulldogs C e Milano Devils 0.