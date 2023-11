Hockey: Piné batte 6-1 il Milano all’Ice Rink e resta secondo. Risultati 7a giornata e classifica IHL Division I

domenica, 5 novembre 2023

Trento – Miss Trentino Alto Adige Michela Andreatta, originaria di Bedollo, è scesa sul ghiaccio dell’Ice Rink per dare il via alla partita con un ingaggio simbolico e questo gesto ha portato fortuna alla squadra di casa, l’Hockey Piné, che ieri sera ha battuto per 6-1 l’HC MIlano. In cambio i gialloneri incroceranno le dita per lei in vista dell’84ª edizione di Miss Italia, in programma dal 7 all’11 novembre, alla quale Michela prenderà parte. Un risultato ampio e meritato per i ragazzi di Valcanover, autori di una partita quasi perfetta tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva.

La gara inizia con un Milano che prova fin da subito ad ottenere la rete del vantaggio con Finessi, ma il tiro non trova la gabbia difesa da Tononi. Dopo una fase iniziale di studio, i gialloneri all’11’ tolgono le castagne dal fuoco con Ceolan, autore del gol del vantaggio. Il raddoppio giunge al 20′, con la firma di Costa. Il secondo tempo vede i padroni di casa sempre protagonisti, grazie ai gol di Pertoldi al 31′ su assist di Varesco, autore a sua volta della quarta rete al 32′. I milanesi ribattono al 43′ con Finessi, che supera l’estremo difensore delle tigri. Il Piné non molla l’osso e al 56′ sigla la quinta rete della partita con Gobbetti su assist di Varesco. Bertoldi chiude poi la gara con il sesto gol al 58′.

Tutta la soddisfazione di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: «Sono molto soddisfatto, ieri sera i ragazzi si sono fatti valere, benché la partita fosse almeno su carta facile. Si sono impegnati tutti per portare a casa il risultato. Hanno giocato molto bene e hanno dimostrato di essere squadra. Con quest’ultima partita di andata abbiamo confermato la nostra seconda posizione in classifica e questo ci fa sperare bene per il proseguo del campionato».

L’Hockey Piné sabato prossimo alle ore 20 sarà impegnato in casa contro la capolista Ares Sport, un match molto atteso.

I risultati dell’settima giornata: AHC Vinschgau Eisfix – HC Cadore 2:0, HC Piné – HC Milano Devils 6:1, HC Chiavenna – HC Gherdeina C 4:1, HC Valpellice Bulldogs – Ares Sport 3:5.

La classifica: Ares Sport 21, HC Piné 16, AHC Vinschgau Eisfix 15, HC Cadore 12, HC Chiavenna 11, HC Gherdeina C 6, HC Valpellice Bulldogs C 3 e Milano Devils 0