Hockey, IHL Division I: occasione sprecata da Pinè, l’Ares Sport vince all’Ice Rink e blinda la vetta. Risultati e classifica

domenica, 12 novembre 2023

Baselga di Pinè – Sconfitta amara per l’Hockey Piné, che cade tra le proprie mura contro l’Ares Sport nella prima giornata di ritorno del campionato di IHL Division I, disputatasi ieri. Il 4-1 a favore degli aostani maturato a fine partita è un risultato infelice per i pinetani, che hanno provato a risollevarsi con la rete firmata da Nicolò Girardi nel terzo tempo, ma non è bastata per invertire l’inerzia del match.

L’avvio dell’incontro di cartello non sorride ai trentini, che dopo poco più di 25’ di fase di studio vedono gli aostani passare in vantaggio con Eastman, il quale raccoglie l’assist di Franchini e segna l’1-0. Il raddoppio non tarda ad arrivare: Voronin e Caletti ispirano Timpone, che non fallisce davanti alla porta.

Gli ospiti staccano per poco la spina e, mentre i padroni di casa escono allo scoperto, mettono l’Ares alle corde: al 42’ Girardi riapre i giochi, come accennato, ma dopo in soli 10’ le tigri incassano la terza rete degli avversari con Garau su assist di Fraschetta e Eastman. Il gol al 56’ di Eastman completa l’opera degli ospiti, che, grazie a questa vittoria dell’Ice Rink, rimangono i leader della classifica, mentre il Piné cede il secondo posto al Vinschgau.

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: «Bella partita, entrambe le squadre hanno giocato un buon hockey. Nel primo tempo abbiamo sbagliato poco e creato molte occasioni. Nel secondo, invece, abbiamo subito un piccolo calo di concentrazione, che ci ha puniti. Nel terzo abbiamo cercato di riaprire i giochi, ma purtroppo, per qualche errore di troppo, abbiamo subito ancora. Comunque in campo ho visto un’ottima squadra, capace di combattere e tenere testa anche ad un avversario tosto come l’Ares. Il campionato è ancora lungo e abbiamo ancora margini di miglioramento». L’Hockey Piné sabato prossimo alle ore 20 sarà impegnato in casa contro l’HC Cadore.

I risultati dell’ottava giornata: Milano Davis – AHC Vinschgau Eisfix 1-4, HC Piné – Ares Aosta 1-4, HC Chiavenna – HC Cadore 4-1.

La classifica: Ares Sport 24, AHC Vinschgau Eisfix 18, HC Piné 16, HC Chiavenna 14, HC Cadore 12, HC Gherdeina C 6, HC Valpellice Bulldogs C 3 e Milano Devils 0.