Hockey, IHL Division 1: Piné batte il Vinschgau ed è già in semifinale. I risultati

domenica, 18 febbraio 2024

Baselga di Pinè – Le tigri vincono contro il Vinschgau per 5-0 ed ottengono la quinta vittoria consecutiva. Ieri sera all’Ice Rink i trentini non hanno certo deluso davanti ai propri tifosi, prendendosi altri tre punti chiave per la classifica del girone B della seconda fase del torneo di IHL Division 1. È stata la prova perfetta, per i ragazzi di Andrea Valcanover, bravi a chiudere ogni spazio e a giocare con concentrazione un incontro per nulla scontato.

Il Piné apre le danze, dopo appena 4’ dal fischio d’inizio, andando a segno con Pallabazzer su assist di Pedrolli. Per il raddoppio bisogna attendere il 30’, quando Mirelli e Pertoldi mandano in rete Colombini. Il match continua a viaggiare sui binari ideali per i padroni di casa, che ci credono e allungano, tanto che al 31’ Costa supera ancora l’estremo difensore avversario. Il terzo periodo si apre con le tigri aggressive, che portano a casa un’ulteriore rete, grazie al poker siglato sempre da Costa, artefice anche della quinta rete segnata al Laces. Daniel festeggia quindi una bella tripletta. L’Hockey Piné vince senza affanni e ottiene la qualificazione diretta alla semifinale, che si disputerà i primi di marzo.

La partita di ieri è stata allietata anche dalla presenza di Stefano Dalvai, medaglia d’oro nella corsa su strada nella categoria 30-39 negli ultimi World Transplant Games. L’atleta ha beneficiato nove anni fa di un trapianto di midollo osseo e ora partecipa a maratone e gare di trail running per sensibilizzare le persone a donare organi, sangue e tessuti. «Quando mi è stata diagnosticata la malattia, mi è crollato il mondo addosso. – ha raccontato – In questi casi la cosa più importante da fare è aggrapparsi a qualcosa e soprattutto credere in qualcuno. Grazie ad un donatore ho avuto la mia seconda opportunità di vita. Ho iniziato a correre dopo aver affrontato il trapianto di midollo osseo (nel 2014), in precedenza avevo giocato per una ventina d’anni a calcio, ma le terapie mi hanno indebolito le ossa e ho dovuto cambiare sport, prima percorrendo pochi chilometri, poi affrontando le ultra maratone».

L’Hockey Piné nella circostanza ha consegnato a Dalvai i certificati di iscrizione all’ADMO dei propri giocatori, un gesto di aiuto e di promozione concreto a favore dell’attività dell’associazione.

Ares Sport e Hockey Piné accedono quindi direttamente alla semifinale, grazie al primo posto nei rispettivi gruppi, mentre Cadore, Gherdeina C, Chiavenna e Vinschgau si giocheranno gli altri due posti in un girone pre-playoff, che si disputerà fra giovedì e sabato prossimo.

I risultati della sesta giornata del girone A: HC Valpellice Bulldogs – HC Gherdeina C 3-4, HC Chiavenna – Ares Sport 7-10. Classifica: Ares Sport 23, Gherdeina 12, Chiavenna 5, Valpellice 4

I risultati della sesta giornata del girone B: HC Milano Devils – HC Cadore 4-2, HC Piné – AHC Vinschgau Eisfix 5-0. Classifica: Piné 18, Vinschgau 13, Cadore 10, Milano Devils 3