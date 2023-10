Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi: premio alla memoria di Silvio Berlusconi

lunedì, 16 ottobre 2023

Milano – Il premio alla memoria del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi è stato assegnato oggi in via San Paolo, nella sede del Banco Popolare di Milano, alla memoria di Silvio Berlusconi.

A ritirare la targa, consegnata dal sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, Lara Magoni, il capitano storico del Milan e attuale vicepresidente onorario del club rossonero Franco Baresi. Questa la motivazione del riconoscimento “ per l’impronta lasciata nella storia del calcio con il suo grande Milan e da ultimo con la cavalcata del Monza fino alla serie A”.

“Un onore – ha detto Lara Magoni – consegnare un premio alla memoria di Silvio Berlusconi, un grandissimo uomo di sport, che ha valorizzato lo sport milanese e lombardo in tutto il mondo. Ha portando in rossonero i campioni più forti della storia del calcio e ha conquistato, con i suoi calciatori i titoli internazionali più importanti. Non ultima, poi, l’impresa compiuta con il Monza, portato in serie A dopo una cavalcata tanto veloce quanto vincente. Un uomo che ha segnato la storia d’Italia in diversi ambiti e tra quelli con indiscutibile successo c’è senza dubbio lo sport”.

“Consegnare il premio a Franco Baresi – ha sottolineato – è stato un piacere. ‘Il campione’ infatti è l’uomo giusto per ritirare un premio alla memoria di un grande uomo, uno tra i presidenti sportivi più vincenti al mondo”.

PREMI GLGS 2022-23

Oltre alla targa alla memoria come Personaggio dell’Anno è stata attribuita fra i premi sportivi a Silvio Berlusconi, scomparso in giugno, per l’impronta lasciata nella storia del calcio con il suo grande Milan e da ultimo con la cavalcata del Monza fino alla serie A sono stati assegnati i seguenti premi:

Fabrizio Roncone, giornalista, opinionista e scrittore, inviato del Corriere della Sera, è il vincitore del Premio Gianni Brera, il più prestigioso dei riconoscimenti giornalistici assegnati ogni anno dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (GLGS-USSI Lombardia), e che verranno consegnati a Milano il 16 ottobre. Il principale dei premi sportivi per il 2022-23 va a Gigi Datome (Pallacanestro Olimpia), proclamato Atleta dell’Anno dal GLGS a conclusione di un’eccezionale carriera cestistica a livello di club e di Nazionale.

Questi gli altri premi giornalistici, tutti intitolati alla memoria di colleghi che hanno contribuito a far grande la stampa sportiva: a Paolo Condò, opinionista a La Repubblica e a Sky, è stato assegnato il Premio Gino Palumbo. A Federica Masolin (volto e voce della F1 e di vari sport su Sky) il Premio Gualtiero Zanetti. Il Premio Candido Cannavò va Fabrizio Romano (free lance, specializzato in calciomercato), mentre a Tiziano Mauri (ufficio stampa Lega Serie A) va il Premio Edoardo Mangiarotti. A Fabrizio Salvio (Sportweek, ciclismo e altri sport) il Premio Lionello Bianchi, attribuito a un iscritto al GLGS, e al fotografo Gian Mattia D’Alberto (La Presse) il Premio Silvano Maggi

Da quest’anno c’è un nuovo premio giornalistico, istituito alla memoria di Mauro Cortesi, ex giornalista di Ansa Milano e per anni consigliere del GLGS, scomparso lo scorso anno. Con il Premio Mauro Cortesi si vuole porre all’attenzione un emergente, uno dei tanti bravi e infaticabili “under 30” al servizio della cronaca sportiva. Il premiato è Andrea Barilaro, 26 anni, narratore del calcio giovanile per Sprint e Sport.

Il premio Squadra dell’Anno è stato assegnato alla Feralpisalò per la sua prima promozione in serie B. Cinque i premiati come Realtà Sportive Lombarde: sono il velocista della 4×100 argentata il camuno Roberto Rigali, la ginnasta Giorgia Villa, la Canottieri Varese, il ciclista bergamasco Lorenzo Milesi (nella foto la premiazione) e Matteo Bonacina, campione paralimpico di tiro con l’arco.

PREMIO FOTO “MOMENTI DI SPORT, VINCE “SALTO PIU’ IN ALTO”

Ripreso in controluce con grandangolo, un atleta di decathlon impegnato nel salto con l’asta ai Mondiali di Budapest esulta “in cielo” appena superata l’asticella, consapevole di aver vinto la competizione nella disciplina. E’ questa la suggestiva immagine, intitolata “Salto più alto”, vincitrice del primo premio nel Concorso Fotografico “Momenti di Sport”, edizione 2022-2023, organizzato dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (GLGS-USSI Lombardia). La foto è stata scattata da Mattia Ozbot, milanese residente a Monvalle sul Lago Maggiore.

Il secondo premio va a Giorgio Scala, fotografo romano, che con la foto intitolata “Gioia pesante” ha immortalato un’altra esultanza, quella del pesista bulgaro Bozhidar Dimitrov Andreev. Ai Mondiali di Rihad in settembre Andreev ha fatto esplodere la sua gioia con una giravolta in aria davanti al peso da 150 kg appena sollevato, vincendo così l’argento nello Slancio categoria 81 kg.

Terzo premio a Dario Belingheri, di Nova Milanese, per la foto “Brivido”. Il brivido della campionessa italiana di ciclismo Elisa Longo Borghini, che al Giro Donne 2023 cade rovinosamente fuori strada con la sua bici, per fortuna senza gravi conseguenze, ma sarà costretta al ritiro.

Tre come sempre le Menzioni speciali, che vanno a questi fotografi:

– Luca Bettini per “Tifosi in canotto”: tappa alpina del Col de Joux Plane al Tour 2023, con i ciclisti che sfilano sullo sfondo dei monti mentre tre turisti in costume da bagno li salutano da un canottino sul lago.

– Fabrizio Carabelli per “E’ tutto vero!”: la gioia del pattinatore Nikolaj Memola, che accanto alla madre-allenatrice Olga Romanova sbalordisce alla lettura del punteggio vincente alle finali del Gran Premio di Figure Skating 2022 al Palavela di Torino.

– Andrea Staccioli per “La Cupola” – Il volo d’angelo di una tuffatrice dalla piattaforma dei 20 metri, sullo sfondo della cupola argentata dell’impianto ai Mondiali di Fukuoka in Giappone lo scorso luglio.

Infine, la Foto Fair Play: “Il gentil derby”, di Antonio Saia. Due giovani tifose, rivali ma amiche, assistono all’ultimo derby di Milano sorridenti e abbracciate, una in maglia nerazzurra e l’altra in rossonero.