Grande ciclismo sulle strade dell’Alto Garda, Rigatti: “Una sfida vinta”

sabato, 24 giugno 2023

Comano Terme (Trento) – Grande ciclismo sulle strade dell’Alto Garda, una scommessa vinta per il territorio. Le prime due giornate di gare si sono svolte a Sarche (Trento), oggi è in programma la terza giornata dei Campionati Italiani di ciclismo con la gara in linea uomini Elite a Comano Terme (Trento), domani l’ultimo atto con la gara in linea Donne Elite. Il percorso della gara odierna, 227 km e 3.730 metri di dislivello, è impegnativa: dopo il via alle 11 da Comano Terme, gli atleti affronteranno un primo anello di circa 40 km nelle Giudicarie, attraverso per Tione, Villa Rendena, Ragoli e Stenico, da percorrere due volte prima di accedere al circuito finale dove si svolgeranno le fasi decisive di gara. Il circuito di 16,2 km, disegnato nella zona di Fiavé, comprende l’impegnativa salita di Cavrasto, 5,6 km al 5,2%, andrà percorso per ben nove volte.

“Siamo soddisfatti dei primi due giorni dei Campionati Italiani di ciclismo a Sarche, che proseguiranno oggi e domani con l’assegnazione dei titoli tricolori in Linea Uomini e Donne Elite”, commenta Silvio Rigatti (nel video), presidente Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa. “Abbiamo creduto in questa avventura fin dal momento in cui ci è stata prospettata – prosegue Silvio Rigatti – facendo squadra con i sindaci e la Comunità di Valle. Crediamo a fondo nelle potenzialità dei ciclismo ma anche dell’outdoor e la risposta è stata positiva”.

Oggi e domani sulle strade dell’Alto Garda sono attesi migliaia di appassionati di ciclismo e, conclude Silvio Rigatti (a destra nella foto ieri durante la premiazione di Elisa Longo Borghini), “in questi giorni le imprese degli e delle atlete e le immagini del nostro incantevole territorio vengono trasmesse a livello nazionale e in eurovisione, con un forte legame tra sport e turismo”.

di A.Pa.