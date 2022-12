Pattinaggio, Grand Prix of Figure Skating Final: Daniel Grassl è quarto nel corto

giovedì, 8 dicembre 2022

Torino – La prima giornata dell’ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022 si è conclusa con il programma corto dell’artistico maschile. Per l’Italia è sceso sul ghiaccio del Palavela di Torino Daniel Grassl (Fiamme Oro).

La performance non ha purtroppo rispettato le speranze della vigilia. In particolare, l’azzurro ha pagato dazio per una caduta sul quadruplo lutz.

Il ventenne altoatesino a un cambio di strategia in corsa: Daniel Grassl (foto © Diego Barbieri) ha ottenuto un punteggio di 80.40 che lo colloca in quarta posizione provvisoria.

Il distacco dal podio, attualmente monopolizzato dai giapponesi, non è banale. Shoma Uno comanda con 99.99, seguito da Sota Yamamoto (94.86) e Kao Miura (87.07). Peraltro lo statunitense Ilia Malinin ha chiuso con 80.10, appena tre decimi dietro all’italiano. L’azzurro andrà alla caccia della rimonta nel programma libero, previsto per le 13.30 di sabato 10 dicembre.