Golf Meeting Interbancario Europeo: ottimi risultati per il team di Sparkasse

martedì, 14 giugno 2022

Bolzano – Ottimi risultati per il team di Sparkasse in occasione del 19esimo Golf Meeting Interbancario Europeo.

Circa 100 bancari di 45 banche da 6 Paesi europei (Italia, Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Norvegia), organizzati in 33 squadre, si sono incontrati sul green del Golf Club di Asolo.

Presente anche il Golf Team della Sparkasse (nella foto) composto da Francesco Albrigo, Maurizio Fasso, Damian Fill, Stephan Konder, Helmut Schramm (capitano), Walter Seeber e Thomas Wielander, suddivisi in tre squadre.

Dopo le giornate di qualificazione, che hanno visto Walter Seeber piazzarsi al terzo posto individuale nella prima categoria netto, si sono qualificate per la finale le squadre composte da Walter Seeber stesso, Francesco Albrigo nonché Maurizio Fasso e da Damian Fill e Thomas Wielander.

In finale Francesco Albrigo si è classificato al primo posto nella prima categoria netto.