Gli ex giocatori di football americano altoatesino festeggiati in Consiglio provinciale a Bolzano

venerdì, 10 febbraio 2023

Bolzano – La presidente Rita Mattei ha ricevuto in Consiglio provinciale a Bolzano (nella foto) una delegazione di ex giocatori del football americano altoatesino, che militavano nelle squadre bolzanine di Jets e Giants protagoniste negli anni ’80 del boom di questa disciplina a Bolzano, con la partecipazione al primo campionato nazionale italiano. In molti si sono presentati all’appuntamento, a partire da Fausto Rebaudo, uno dei padri fondatori del movimento, e dal capitano Franco Olivetto. Presente anche Alex Ferrari, figlio della vecchia gloria Remo e oggi giovane stella nel panorama del football americano italiano ed europeo .

Durante la visita, la presidente ha tenuto a ripercorrere la storia del football americano altoatesino, scritta dai molti dei presenti: “Voglio ringraziare chi 40 anni fa, partendo da una passione condivisa, ha creato quello spettacolo e quel ‘miracolo sportivo’ che si chiama football americano in Alto Adige” ha detto, ricordando anche con commozione chi non c’è più: “Io stessa ero coinvolta nel progetto come responsabile addetta alle statistiche a partire dagli esordi, quando sugli spalti c’erano le fidanzate e i genitori dei giocatori che capivano poco delle regole ma che aspettavano la fine della partita per potersi rilassare, perché non si era fatto male nessuno”.

Mattei ha quindi fatto da guida agli ospiti in Consiglio, “nel luogo dove si decide il futuro della Provincia, grazie al lavoro legislativo che garantisce la democrazia, l’uguaglianza tra i gruppi linguistici e l’attuazione della nostra Autonomia che ha compiuto lo scorso anno i 50 anni dal suo secondo Statuto” .