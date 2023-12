Ciclismo: Giro-E, Tirano ospiterà la tappa della grande corsa rosa

lunedì, 25 dicembre 2023

Tirano (Sondrio ) – Tirano ospiterà la tappa della grande corsa rosa riservata alle biciclette a pedalata assistita.

Si è svolto, da parte dei tecnici di RCS Sport coadiuvati dal Consorzio Turistico Media Valtellina e dal Comune, il sopralluogo per la tappa Tirano-Livigno del prossimo Giro-E in programma il 19 maggio 2024. Nell’occasione sono state individuate le zone della Città riservate all’evento, in piazza delle Stazioni saranno allestiti il villaggio commerciale e l’area ospitalità mentre in piazza Marinoni è prevista la partenza.

Il Giro-E, nato nel 2019, si può senza dubbio definire un vero e proprio ambasciatore della Green Economy di cui sposa i suoi principi e i suoi valori. Infatti, gran parte di quanto ruota attorno alla manifestazione è sostenibile, dai mezzi della carovana, ai pannelli solari del villaggio commerciale, alle maglie ufficiali prodotte con tessuti riciclati, alle medaglie, ai gadget sino all’utilizzo di materiale “mangia smog” nelle aree ospitality.

Ma il Giro-E è anche agonismo, nell’edizione 2023 hanno preso parte alla corsa ben 32 squadre, di cui 17 team ufficiali e 15 special team, per un numero complessivo di 2145 partecipanti. La tappa del 19 maggio 2024 con partenza da Tirano e arrivo a Livigno sarà certamente quella regina di questa edizione, gli atleti infatti dopo la partenza percorreranno la Val Poschiavo, scaleranno il Passo della Forcola e il Passo d’Eira per raggiungere il traguardo posto al Mottolino di Livigno per un totale di oltre 55 Km.

Orgogliosa di ospitare questo evento il vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Tirano Sonia Bombardieri che afferma “Ospitare una tappa del giro E-Bike è una grande opportunità per la Città di Tirano in totale sintonia con la nostra l’identità di “cittàslow” e che evidenzia ulteriormente la capacità del territorio tiranese come destinazione appetibile anche per gli e-bikers che sempre di più frequentano la nostra valle. Un ringraziamento al Consorzio Turistico Media Valtellina per il fondamentale supporto che ci offre anche per questa manifestazione” dello stesso avviso anche la presidente del Consorzio Marcella Pini la quale dichiara: “La partenza da Tirano di una tappa del prossimo Giro-E è per me un motivo di soddisfazione poiché questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un’opportunità per diffondere un messaggio positivo sulla necessità di adottare uno stile di vita eco-friendly e un passo significativo verso la promozione di un turismo sostenibile nel nostro territorio. Inoltre l’iniziativa conferma la sinergia in essere tra il Consorzio e il Comune di Tirano che tengo a ringraziare”.