Giro d’Italia: sul Bondone trionfa Almeida, torna in rosa Thomas

martedì, 23 maggio 2023

Monte Bondone (Trento) – Nel tappone montano che ha aperto l’ultima settimana del 106esimo Giro d’Italia da Sabbio Chiese al Bondone, 203 chilometri, trionfa Joao Almeida (foto © LaPresse) mentre Geraint Thomas torna in maglia rosa.

Joao Almeida conquista il primo successo in un Grande Giro battendo in uno sprint a due Geraint Thomas sul traguardo del Monte Bondone. La Maglia Bianca è stato il primo degli uomini di classifica ad accelerare quando mancavano 8 km al traguardo dopo che il forcing della UAE Team Emirates aveva mietuto vittime eccellenti come la Maglia Rosa Bruno Armirail. Ai -6 arrivava il secondo allungo del portoghese sulla cui ruota riusciva a riportarsi in un secondo momento Geraint Thomas. I due collaboravano per tenere a distanza Primoz Roglic che, supportato da Sepp Kuss, limitava i danni chiudendo a 25″ davanti a Eddie Dunbar. Più distanziati Caruso (1’16”), Kamna (1’20”), Leknessund (2’42”), Pinot (3’27”) e l’ex Maglia Rosa Armirail (4’24”). La nuova classifica generale vede tornare in vetta Geraint Thomas con 18″ su Joao Almeida e 29″ su Primoz Roglic. Cambia anche la Maglia Azzurra dei GPM con l’irlandese Ben Healy che ha capitalizzato al massimo i primi GPM di giornata scalzando di 20 punti Davide Bais.

TAPPA

E’ stata una giornata difficile per Primoz Roglic, che ha perso terreno sui diretti concorrenti alla conquista del Giro d’Italia 2023 negli ultimi chilometri della salita che da Aldeno porta al Bondone. Roglic ha perso 25 secondi su Almeida e Thomas.

Una tappa molto bella con la fuga dei gregari che hanno anche raggiunto un distacco ragguardevole nella prima parte, poi la selezione è stata fatta prima sulla salita del Serrada e infine sugli ultimi chilometri da Aldeno al Bondone dove il forcing della UAE ha fatto la selezione con il gruppetto composto da Almeida, Thomas, Roglic, Kuss, Zana e Dunbar e nel finale l’allungo di Almedia che ha messo in crisi Roglic, che ha perso solo 25” ed è in corsa per la vittoria finale.

La tappa è stata vinta da João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates), al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Primož Roglič (Jumbo-Visma). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) è la nuova Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) – 203 km in 5h53’27’’

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) s.t.

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 25″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 18″

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 29″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Il vincitore João Pedro Gonçalves Almeida ha detto: “Una vittoria speciale, un sogno diventato realtà. Stavo bene, la squadra è stata straordinaria. Con Thomas abbiamo collaborato per mettere secondi tra noi e Roglic, poi però il mio obiettivo principale era la vittoria di tappa. Cerco di migliorare giorno dopo giorno per diventare sempre la versione migliore di me stesso.”

La Maglia Rosa Geraint Thomas ha dichiarato: “E’ stata una giornata molto dura, tante salite, sono felice di come è andata. Ho trovato una buona intesa con Almeida, lui è stato più bravo allo sprint. Non sono sorpreso da lui, è un corridore molto forte e sarà da tenere in conto per il successo finale.”