Giro d’Italia, Einer Rubio vince a Crans Montana la 13a tappa accorciata per maltempo

venerdì, 19 maggio 2023

Crans Montana – Nella 13a tappa del Giro d’Italia, con percorso accorciato notevolmente a causa del maltempo, si impone Einer Augusto Rubio (Movistar Team), seguito da Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) secondo e Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) terzo. Niente salita del Gran San Bernardo, con frazione di soli 74 km, da Le Chable a Crans Montana, in Svizzera. Va in porto la fuga e vince l’ecuadoregno sfruttando anche la “marcatura” tra gli altri due rimanenti della fuga iniziale. In classifica generale intatti i distacchi tra i big, con Geraint Thomas che rimane in maglia rosa. Foto @LaPresse.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Einer Augusto Rubio (Movistar Team) – 74.6 km in 2h16’21’’, alla media di 32.827 km/h

2 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) a 6″

3 – Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) a 12″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 22″