Giro d’Italia: dopo il caos-Covid, anche il maltempo. Niente Passo Gran San Bernardo, Tre Cime di Lavaredo nuova Cima Coppi

lunedì, 15 maggio 2023

Edizione travagliata per il Giro d’Italia 2023. Prima le polemiche per i casi di positività al Covid, nonostante il decadimento progressivo di test e obblighi negli ultimi mesi in tutto il mondo, poi il ritorno ad alcune restrizioni come le mascherine anche all’aperto nelle zone a contatto coi corridori, ora il maltempo con ricognizioni sul percorso e le prime decisioni di variazione del percorso. Annullato il Passo del Gran San Bernardo (a quota 2469 metri d’altitudine), a causa della neve e del possibile rischio slavine: la Direzione di corsa ha deciso di non affrontare il Passo e di attraversare il tunnel durante la tappa numero 13 di questo Giro, la frazione con arrivo a Cras-Montana. La Cima Coppi viene quindi spostata all’arrivo delle Tre Cime di Lavaredo, alla tappa 19, la tappa regina di questo Giro, a quota 2304 metri. La salita del Gran San Bernardo rimane un GPM di 1a categoria, e i punti ai passaggi saranno assegnati di conseguenza. In seguito a questa modifica, la tappa avrà una lunghezza di 199 km.