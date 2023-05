Giro d’Italia: a Caorle vince al fotofinish Alberto Dainese

mercoledì, 24 maggio 2023

Caorle (Venezia) – Spettacolare finale della 17esima tappa del Giro d’Italia a Caorle (Venezia), con un arrivo d’altri tempi e al fotofinish vince Alberto Dainese, velocista veneto, davanti a Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) e Michael Matthews (Team Jayco – AlUla). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale (nelle foto © LaPresse).

Oggi a Caorle nei primi cinque posti si sono piazzati quattro italiani (Dainese 1°, Milan 2°, Niccolo Bonifazio 4° e Simone Consonni 5°). La tappa – 197 km senza Gpm (Gran premi della montagna) partita da Pergine Valsugana (Trento), poi ha attraversato la pianura vicentina e trevigiana con arrivo a Caorle. Alberto Dainese ha commentato: “Ho superato le difficoltà patite domenica scorsa a Bergamo e ieri sul Bondone, ci tenevo a far bella figura sulle strade di casa, conosco le strade e ogni buca e questa vittoria ha un grande valore per me”.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Alberto Dainese (Team DSM) – 197 km in 4h26’08’’, alla media di 44.410 km/h

2 – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) s.t.

3 – Michael Matthews (Team Jayco – AlUla) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 18″

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 29″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Alberto Dainese ha detto: “I ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale. Ero troppo avanti quindi mi sono defilato aspettando che partisse qualcuno. Sono riuscito a rimontare e passare Matthews proprio negli ultimi metri. Devo essere sincero, pensavo di essere secondo. E’ una gioia immensa”.

La maglia rosa Geraint Thomas, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stato un finale Molto intenso. Per fortuna oggi non ha piovuto molto. Siamo arrivati tutti sani e salvi e siamo pronti per le prossime tre tappe. Indossare la Maglia Rosa nel giorno del mio compleanno sarà sicuramente bello, spero di poterla tenere fino a Roma”.

di Da. Pap.