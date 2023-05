Giro d’Italia, 9a tappa: Evenepoel vince la cronometro di Cesena e torna in maglia rosa

domenica, 14 maggio 2023

Cesena – Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) trionfa nella cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena, valida per la 9a tappa del Giro d’Italia, beffando per solo un secondo Geraint Thomas, terzo Tao Geoghegan Hart (entrambi Ineos Grenadiers). Secondo successo in crono per il belga, che chiude in 41’24″ e si riprende la maglia rosa, guadagnando anche 17″ su Primoz Roglic. Il primo italiano è Damiano Caruso (Bahrain Victorius), decimo a 42″. In netta difficoltà l’ex detentore del simbolo del primato, Andreas Leknessund (team DSM): ora Evenepoel ha 45″ di vantaggio su Thomas, 47″ su Roglic, 50″ su Geoghegan Hart e 1’07″ su Almeida. Domani il primo giorno di riposo.