Giro delle Dolomiti: sullo Stelvio primeggiano Jedelhauser e Vermeulen

mercoledì, 26 luglio 2023

Passo Stelvio – Anche sullo Stelvio primeggiano Jedelhauser e Vermeulen. Il 46° Giro delle Dolomiti è oggi con la terza tappa organizzata in collaborazione con Glorenza Marketing, vinta dal belga Daan Vermeulen e dalla tedesca Julia Jedelhauser come la tappa precedente. I due ciclisti si sono imposti nella frazione cronometrata tra Prato allo Stelvio e il Passo dello Stelvio (23,3 chilometri con un dislivello di 1806 metri). Domani i ciclisti del Giro delle Dolomiti saranno impegnati nella quarta tappa a Passo Fedaia (foto-©-Sportissimus)

Il belga Daan Vermeulen

Partiti da Prato allo Stelvio, i partecipanti si sono cimentati subito nella frazione cronometrata in montagna fino al Passo dello Stelvio. Assieme ai partecipanti ha pedalato sui numerosi tornanti anche l’ex pro Filippo Pozzato. Su tutti si è imposto il belga Daan Vermeulen, che dopo la vittoria a Passo Sella nella seconda tappa, è stato il più rapido anche nella frazione cronometrata di mercoledì: da Prato allo Stelvio il ventottenne ha raggiunto il passo in 1h26’36”82.

“All’inizio della frazione cronometrata il passo era lento, così ho accelerato e ho allungato molto sui miei avversari. Nella parte centrale ho mollato un po’ e alla fine me li sono ritrovati vicini. Allora ho dato di nuovo tutto, ho vinto e sono passato in testa anche alla classifica generale”, ha commentato il ciclista belga, felice del secondo posto di giornata del connazionale Mathieu Decock (1h27’13”12). Al terzo posto si è classificato lo spagnolo Iraitz Goñi Diaz (1h27‘30“91), seguito da Marco Uslenghi, quarto e migliore tra gli italiani al via (1h28‘07“88), e dall’ex leader della classifica, il tedesco Florian Albecker.

Jedelhauser consolida la sua leadership

Se in campo maschile la sfida per la vittoria del Giro delle Dolomiti è ancora aperta, in campo femminile si tratteggia già una vittoria generale di Julia Jedelhauser. La 35enne germanica ha vinto la terza tappa con più di 16 minuti di vantaggio sulla seconda classificata e ha consolidato il suo primo posto in classifica. Al traguardo della frazione cronometrata in 1h42’12”14, la ciclista di Marktoberdorf ha segnato il 24° tempo di giornata. “Oggi il mio obiettivo era non affaticarmi troppo, per essere in forma nelle ultime due tappe. Ci sono riuscita e sono molto soddisfatta”, ha affermato la vincitrice al traguardo al Passo dello Stelvio.

Alle sue spalle si sono classificate altre tre partecipanti tedesche: Carola Skarabela è arrivata seconda in 1h58’19”92, Susanne Lummer terza (2h03’23”31). Christine Schwenk ha tagliato il traguardo in quarta posizione (2h03’23”31), precedendo di tre minuti l’israeliana Yifat Safriel. Terminata la frazione cronometrata, assieme agli altri partecipanti hanno raggiunto Passo Umbrail (Giogo di S. Maria), al confine tra Italia e Svizzera. In seguito hanno percorso la Valle Monastero verso l’Italia, hanno raggiunto la Val Venosta e pranzato a Glorenza. Da lì, dopo 57,3 km e 1885 metri nei pedali, i ciclisti sono tornati a Bolzano in pullman.

Giovedì la manifestazione ciclistica proseguirà con la quarta tappa alla volta di Passo Fedaia, per una distanza complessiva pari a 147,3 chilometri con 2812 metri di dislivello. Da Bolzano i partecipanti saliranno a Passo Costalunga e percorreranno la Val di Fassa fino a Penia. Lì avrà inizio il tratto cronometrato (7,2 km/499 m D) fino al lago di Fedaia, ai piedi della Marmolada. I ciclisti torneranno, quindi, a Passo Costalunga e poi si dirigeranno verso Passo Nigra, Tires, Prato Isarco e infine Bolzano.

Giro delle Dolomiti 2023: Tappa 3 – Passo Stelvio

Classifica maschile

1. Daan Vermeulen BEL 1h26‘36“82

2. Mathieu Decock BEL 1h27‘13“12

3. Iraitz Goñi Diaz ESP 1h27’30”91

4. Marco Uslenghi ITA / Asd Team MP Filtri 1h28’07”88

5. Florian Albecker GER / RV Lichterfelde-Steglitz 1h28‘09“41

Classifica Femminile

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 1h42‘12“14

2. Carola Skarabela GER / Team Alè Deutschland 1h58‘19“92

3. Susanne Lummer GER / Team Alé Deutschland 2h03‘22“09

4. Christine Schwenk GER 2h03‘23“31

5. Yifat Safriel ISR 2h06‘37“59