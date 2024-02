Giovanili salvamento: 15 medaglie e 6 record italiani degli Amici Nuoto Riva

venerdì, 9 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Ottimo bottino con 15 medaglie (7 ori, 1 argento, 7 bronzi), 6 record italiani e risultati (29 record sociali e 58 primati personali, pari al 64% di tempi migliorati) a criteria nazionali giovanili primaverili di salvamento per i 24 atleti schierati da Amici Nuoto Riva.

L’azzurra Helene Giovanelli (cat. senior) si conferma ai vertici nei 50 trasporto manichino migliorando il suo record italiano assoluto di 2 centesimi portandolo a 33.51, per lei arrivano le medaglie d’oro nei 50 manichino e 100 percorso misto (1.09.15 il suo secondo miglior tempo) e il bronzo nei 100 misto lifesaver.

Protagonista anche l’azzurrino Diego Ferrari (cat. junior) con la doppietta d’oro nei 50 trasporto manichino (30.30) e nei 100 misto lifesaver, dove sigla i record italiani junior e cadetti in 1.13.16, a cui aggiunge l’argento nei 100 percorso misto.

Altro risultato di tutto rispetto è stato il 4° posto della squadra esordienti A, le medaglie in questa categoria sono state 5 a cominciare dalle 4 individuali di Viola Suman, che si porta a casa 3 ori coi relativi record italiani di categoria nei 100 manichino pinne (1.10.61), 100 percorso misto (1.29.41), 200 super lifesaver (3.02.95) e il bronzo nei 50 manichino; la quinta medaglia arriva con il bronzo di Lorenzo Ferrari nei 50 manichino (40.67). Grazie ai risultati ottenuti sia Viola Suman che Lorenzo Ferrari si qualificano, rispettivamente in prima e sesta posizione, per la finale nazionale del Grand Prix riservata ai 16 migliori esordienti A, che si confronteranno in occasione del campionato italiano assoluto di fine maggio.

Le altre 4 medaglie di bronzo sono state conquistate da Lucia Bortolotti nei 50 manichino e 100 percorso misto cadette 2007, Davide Ballardi nei 100 manichino pinne junior 2006 e dalla staffetta 4×25 manichino cadetti composta da Diego Ferrari, Davide Ballardi, Lukas Ferrari, Samuel Guarnati.

Altra bella sorpresa nella classifica maschile del campionato italiano esordienti B su base regionale 2022/2023 arriva il terzo posto per Amici Nuoto Riva con Andrea Bommartini, Davide Rigo, Sebastiano Piromallo.

Importante risultato di squadra ottenuto anche nelle graduatorie dell’Ocean Italian Cup 2023, le cui premiazioni si sono svolte in concomitanza della rassegna iridata, che attesta Amici Nuoto Riva quale riferimento a livello nazionale nello sviluppo e miglioramento della parte oceanica di salvamento.

La classifica combinata che sommava i punteggi delle prove oceanman/oceanwoman (combinata di nuoto, tavola, canoa, corsa) e bandierine sulla spiaggia delle tappe di Ischia, Andora, Roseto degli Abruzzi ha visto ben 10 atleti gardesani nelle prime 8 posizioni: con il successo al femminile di Cornelia Rigatti (60 punti) e con lei sul terzo gradino del podio la compagna di squadra Alice Civettini (35 punti), seconda la genovese Carlotta Tortello (Sturla, 36 punti). Mentre al maschile prende il bronzo Diego Ferrari (76 punti), ai primi due posti rispettivamente Lorenzo Coluccia (Fiamme Oro, 96 punti) e Lorenzo Giaccone (Sturla, 88 punti). Seguono al quarto posto Anna Campanelli e Davide Ballardi, 5a Giulia Torboli, 6a Alessia Casari, 7° David Astefani, 8° posto per Isabel Raso e Mattia Facincani.