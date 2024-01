Giochi olimpici giovanili invernali: i risultati degli azzurri nel pattinaggio e curling

lunedì, 29 gennaio 2024

Gangwon – Nel pattinaggio di figura, il teenager azzurro Raffaele Francesco Zich difende la posizione ottenuta nello short program e incamera un piazzamento di prestigio. L’Italia del curling tiene a lungo testa all’imbattuta Germania.

Decima giornata di gare ai Giochi olimpici giovanili invernali (YOG) di Gangwon 2024. Gli atleti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sono stati impegnati in due sport.

Riflettori puntati soprattutto sul pattinaggio di figura, Raffaele Francesco Zich si era attestato in sesta posizione dopo lo short program disputato nella mattinata di sabato. Il diciassettenne azzurro ha confermato il proprio piazzamento al termine di un programma libero durante il quale ha saputo riprendersi nel migliore dei modi dopo un inizio difficile sugli elementi di salto. Il punteggio complessivo di 189.84 rappresenta una performance complessivamente più che discreta.

Nel doppio misto di curling (foto © Anil Mungal) l’Italia composta da Vittoria Maioni ed Elia Nichelatti ha disputato il quarto incontro di round robin contro la Germania formata da Joy Sutor e Leonhard Angrick. Gli azzurri hanno avuto il merito di tenere testa a lungo a degli avversari ancora imbattuti nel torneo. Il match è stato in equilibrio per cinque end, dopodiché i tedeschi hanno tirato una violenta “spallata” nella sesta mano, marcando cinque punti e ponendo fine alla contesa. Il punteggio finale di 2-8 è molto severo e non rende giustizia alla partita giocata dal binomio tricolore.