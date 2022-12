Ginnastica artistica e ritmica: gran finale del Mondiale Dsigo a Ponte di Legno

domenica, 4 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Grande spettacolo a Ponte di Legno per il Mondiale DSIGO (Down Syndrome International Gymnastics Organisation) di ginnastica artistica femminile e maschile e ginnastica ritmica. Oggi è in programma il gran finale della manifestazione che vede al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno (Brescia), ben otto nazioni: Italia, Argentina, Bulgaria, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Spagna e Sudafrica.

La manifestazione si è aperta l’altra sera con la sfilata, ieri allenamenti e gare, oggi le finali e le premiazioni. Tra gli atleti maggiormente applauditi spicca il camuno Mario Gabossi dell’Artistica Brescia, ginnasta di Piamborno. La nazionale azzurra è composta da Claudio Fabiani (Fit Together), Mario Gabossi (Artistica Brescia), Riccardo Maino (Forza e Coraggio), Gianpietro Zanchi (Fortebraccio) per la ginnastica artistica maschile; Asja Abate e Alice Beccari (Sorriso Riviera), Roberta Battistoni (Judo Frascati) per la ginnastica femminile, Daniela Cotogni (Gymnasium Montemario) per la ginnastica ritmica.

Oggi il gran finale della manifestazione che sta dando lustro a Ponte di Legno e alla Valle Camonica, che è sempre più riferimento di gare internazionali.