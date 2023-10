Garda Trentino Xmas Trail: dimezzata la quota di iscrizione

sabato, 28 ottobre 2023

Arco (Trento) – Decisione decisamente controcorrente quella presa dagli organizzatori della sesta edizione di Garda Trentino Xmas Trail in calendario il 9 dicembre prossimo, cioè tra una quarantina di giorni sui sentieri dell’Alto Garda Trentino: il Comitato organizzatore coordinato dal presidente Matteo Paternostro ha infatti deciso di ridurre la quota di iscrizione alla gara (25 euro per la distanza maggiore, 15 euro per la minore) mantenendo comunque servizi come il pasto caldo, spogliatoi e la medaglia per tutti gli atleti al traguardo, senza prevedere però la consegna del pacco gara.

La scelta è dettata sia dall’aumento generalizzato dei costi sia dalla convinzione che sia meglio pagare qualche euro rinunciando ad gadget. E le iscrizioni sin qui sembrano dare ragione agli organizzatori.

Garda Trentino Xmas Trail è impropriamente chiamata anche “la corsa dei Babbi Natale” considerando il periodo di fine anno e prevede un duplice percorso di 30 e 15 chilometri, con partenza ed arrivo sul lungolago di Garda e dislivello rispettivamente di 1300 e 670 metri circa. Nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante in un periodo quasi “fuori stagione” per i trail: le particolari condizioni climatiche concesse dallo spicchio trentino del Benaco permettono di affrontare senza patemi l’appuntamento che si mantiene su quote variabili tra i 70 metri del Garda ed i 530 metri del punto più alto, sulle pendici del Monte Corno ed i suoi capisaldi trincerati.

Il tracciato di gara oltre a costeggiare per i primi chilometri il Lago di Garda, permette agli atleti – oltre 800 l’anno passato – di attraversare i centri di tutte le città dell’Alto Garda Trentino – Riva del Garda, Tenno, Arco, Nago e Torbole – e di sfiorare location cariche di storia e di fascino, come la Rocca o il Bastione veneziano di Riva, il castello di Tenno ed i suoi vicoli medievali, il Castello di Arco, le trincee del Monte Corno o Castel Penede a Nago, a poco più di un chilometro dal traguardo. L’anno passato sul traguardo si presentarono a braccetto i due trentini Cristian Modena ed Enrico Cozzini, mentre la prova femminile fu firmata da Giulia Marchesoni.

Garda Trentino Xmas Trail andrà a completare il quadro degli eventi 2023 che a maggio hanno proposto l’ottava edizione di Garda Trentino Trail in cui ha debuttato anche la versione Extra di 154 chilometri con oltre 10.000 metri di dislivello, un progetto che tornerà anche nel 2024 insieme alle altre quattro distanze canoniche, spalmante nel fine settimana tra il 17 ed il 19 maggio prossimi.

La corsa verso il 2024 partirà di fatto il 25 novembre, quando in occasione del Black Friday saranno aperte le iscrizioni con convenienti quote di lancio.