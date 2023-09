Garda Trentino, terra di campioni: le imprese degli ambassador 2023

giovedì, 7 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Garda Trentino, terra di campioni: i successi degli ambassador nel mondo. Dalla vela alla bici, dal triathlon alla canoa: tante sono le discipline nelle quali gli ambassador del Garda Trentino hanno conquistato vittorie a livello internazionale, rappresentando il territorio in tutto il mondo.

LE IMPRESE – Anche nel 2023, non sono mancate le giornate di gloria per i testimonial del territorio, a cominciare dal velista Ruggero Tita, che insieme a Caterina Banti (foto © Martina Orsini)ha conquistato il terzo titolo mondiale nella categoria Nacra 17, guadagnandosi automaticamente il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove tenterà di bissare l’oro di Tokyo.

Sempre in acqua si sono messi in luce i windsurf ambassador Bruno Martini e Nicolò Renna: il primo ha battuto i record, sia pinna che foil, della One Hour Classic di Torbole (storica regata organizzata dal Circolo Surf Torbole svolta a giugno), mentre il secondo ha conquistato il primo posto al Campionato Europeo IQfoil 2023 e il terzo a quello mondiale, conquistando di fatto il pass per le prossime Olimpiadi.

Titolo Europeo anche per Eleonora Farina (foto © Kopy_shoot): la bike ambassador, tornata in sella dopo l’incidente di maggio, si è laureata campionessa continentale di Downhill in Francia appena due settimane fa.

Lo scorso febbraio è stato il turno del climbing ambassador Stefano Ghisolfi (in basso foto © Marco Erspamer), che a Drena ha liberato Excalibur, la via più difficile d’Italia, gradata 9b+, che si aggiunge alle altre pareti del territorio (9b o superiori) liberate proprio dal climber, come One Slap, Queen Line, Erebor e The Lonely Mountain.Importanti riconoscimenti sono stati poi conquistati anche dalla sailing ambassador Chiara Benini Floriani, classificatasi terza all’Olympic Test Event di Marsiglia e quarta alla Coppa del Mondo di Palma di Mallorca, e dalle new entry di quest’anno Nicola Duchi e Sara Daldoss, rispettivamente testimonial per il triathlon e per la canoa.

Il triatleta ha infatti conquistato il secondo posto del Campionato Italiano di Duathlon classico e il quarto nella Ironman 70.3 di Gdynia, mentre la canoista si è piazzata al primo posto nel K2 1000 metri, 500 metri e 200 metri dei Campionati Italiani U23, e al secondo posto dei Campionati del Mondo U23 nel K2 500 metri e di quelli Europei U23 nel K4 500 metri.

IL COMMENTO – “Seguiamo sempre con particolare attenzione i risultati ottenuti dalla nostra squadra di ambassador, che comunichiamo e condividiamo tramite i social dell’APT. Proprio questi canali, in particolare Instagram, sono il fulcro della strategia di comunicazione che usiamo con i testimonial, per un racconto live e visivo del territorio. Non possiamo che essere molto orgogliosi di essere rappresentati nel mondo da atleti così preparati e che in ogni occasione portano alta la bandiera del Garda Trentino. Un grande in bocca al lupo a tutti per le gare che li attenderanno nei prossimi mesi!” – ha commentato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Il Garda Trentino si presenta come un territorio perfetto per gli amanti dello sport, regalando loro infinite opportunità per praticare tante attività all’aria aperta. Una destinazione ideale non solo per godere appieno la gioia della vita outdoor, ma anche per costruire successi ai più alti livelli dello sport a livello internazionale. Tra pareti rocciose, laghi e tracciati bike, gli sport ambassador di Garda Dolomiti Spa hanno a disposizione una palestra a cielo aperto per prepararsi alla conquista dei titoli più importanti dei rispettivi sport, regalando al tempo stesso visibilità e comunicazione al territorio anche attraverso i loro profili social.