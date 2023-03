Gara 1 semifinali, pokerissimo Hockey Piné: Chiavenna alza bandiera bianca

mercoledì, 15 marzo 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné piega Chiavenna per cinque reti a zero nella prima semifinale del campionato di IHL Division I. All’Ice Rink è andata in scena una partita a senso unico, con i trentini capaci di mettere subito in chiaro le gerarchie in campo senza lasciare spazio agli avversari, apparsi inferiori al cospetto delle tigri giallonere.

Dopo una prima fase di studio, la partita si sblocca al 26’ grazie a Christian Gobbetti. Il gol dà linfa alla truppa di casa, che sigla le restanti quattro reti nel giro di 11’. Al 41’ il raddoppio porta la firma di Damiano Varesco, mentre il tris, al 46’, è opera di Rudi Locatin. Nicolò Girardi è stato autore del poker, mentre al 52’Rudi Locatin ha firmato il pokerissimo che ha messo la parola “fine” alla partita.

È andata così in archivio la partita perfetta per i pinetani che, in occasione del match di ritorno in programma sabato prossimo, dovranno chiudere la pratica Chiavenna per poter approdare in finale.

Il commento di Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: “Dopo un primo tempo sottotono, nel secondo periodo abbiamo iniziato ad alzare il ritmo realizzando gol in rapida successione. Siamo felici per la vittoria, era importante ottenerla. Però dobbiamo subito voltare pagina, non abbiamo vinto ancora niente e dobbiamo prepararci per gara 2”.