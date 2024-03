Freestyle: a Silvaplana vincono Ragettli e Ledeux

domenica, 24 marzo 2024

Silvaplana – E’ il grigionese Andri Ragettli a vincere la prova di Slopestyle a Silvaplana, nel comprensorio del Corvatsch. A causa del vento sono stati presi in considerazione i risultati delle qualificazioni di venerdì. Dodicesima vittoria in Coppa del Mondo per il 25enne a otto anni di distanza dal primo acuto, proprio a Silvaplana, che attende i Mondiali nel prossimo anno.

Al femminile successo per la francese Tess Ledeux, che ha preceduto coi risultati di venerdì di soli 0,20 punti la campionessa olimpica e del mondo di slopestyle, Mathilde Gremaud. La friborghese, ancor prima di queste finali stagionali, era già aritmeticamente sicura della conquista di tre globi di cristallo: quello per la classifica generale, quello di slopestyle e quello di big air.