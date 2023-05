Folla al Giro d’Italia in Trentino, Fugatti: “E’ stata una grande festa di sport”

mercoledì, 24 maggio 2023

Pergine Valsugana (Trento) – Grande folla sulle strade del Trentino per il passaggio del Giro d’Italia, ieri all’arrivo sul Bondone e oggi alla partenza della diciassettesima tappa del Giro d’Italia a Pergine Valsugana.

È stata una grande festa in rosa la partenza della diciassettesima tappa del Giro d’Italia da Pergine Valsugana. Tantissimi i trentini, giovani e meno giovani e anche molti bambini, che hanno risposto in massa all’evento che ha portato nella nostra Provincia i migliori ciclisti al mondo. A dare il via alla gara di oggi il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, il Presidente della Comunità di Valle Alta Valsugana Andrea Fontanari, il sindaco di Pergine Valsugana Oss Emer e il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha voluto anche fare un bilancio di questa due giorni di sport internazionale.

“Voglio fare i complimenti alla comunità di Pergine per la grande accoglienza e il forte entusiasmo che ha dato al Giro d’Italia. Anche quest’anno lo spettacolo della corsa ciclistica più famosa al mondo è stato un grande successo in Trentino – ha spiegato il presidente – una bellissima cartolina pubblicitaria del nostro territorio che è arrivata in tutto il mondo. Grazie alla corsa rosa ogni anno scegliamo delle salite nuove o che mancavano al Giro da tanti anni. Abbiamo fatto transitare la corsa anche per strade e valli dove era passata pochissime volte o che non era mai passata. Mi riferisco al percorso di Velo, di Santa Barbara, il passaggio in Vallarsa e in Serrada. Anche nei prossimi anni vogliamo “sfruttare” la fama del Giro d’Italia – ha concluso Fugatti – non soltanto per promuovere il ciclismo, ma soprattutto per valorizzare quelle zone meno conosciute del nostro territorio, che hanno tanto da offrire sotto l’aspetto turistico”.