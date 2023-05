Finali Nazionali Giovanili in Valsugana: Vero Volley, Südtirol, Itas Trentino e Treviso alla seconda fase. Risultati e programma

mercoledì, 31 maggio 2023

Valsugana – Vero Volley Milano, Sport Team Südtirol, Itas Trentino Volley e Volley Treviso vincono i rispettivi gironi di qualificazione e proseguono il proprio cammino nella Fase nazionale del campionato Under 17 di pallavolo in svolgimento in Valsugana, raggiungendo al turno successivo le 12 formazioni già promosse di diritto, che arriveranno domani mattina.

Oggi si sono disputati gli ultimi match dei quattro gironi della fase iniziale, decisivi ai fini del passaggio del turno. Il Vero Volley Milano si è garantito il pass grazie al successo nello scontro al vertice del girone A contro gli umbri della Sir Safety Perugia, superati nettamente in tre set con il punteggio di 25-16, 25-16, 25-14 in un match nel quale la superiorità fisica dei lombardi è apparsa macroscopica. Nell’altra sfida, inutile ai fini della classifica, il Volley Prata ha avuto la meglio (3-0) sulla Volley Olimpia Aosta, riuscendo così a prendersi una soddisfazione prima di fare ritorno a casa.

Nel combattutissimo girone B, invece, l’hanno spuntata gli altoatesini dello Sport Team Südtirol, che hanno liquidato la pratica Quadrifoglio Volley con un rotondo 3-0, per poi seguire con interesse il match che vedeva opposta la Roma 7 Volley Sempione al Volley Pescara 3. A imporsi è stata quest’ultima squadra (3-1), che ha così aperto le porte al passaggio del turno degli altoatesini, che hanno chiuso a quota 7 punti in classifica, contro i 6 dei pescaresi e i 5 dei laziali, apparsi molto nervosi (non sono mancati i cartellini gialli e rossi). Per la squadra di Bolzano si tratta di un risultato storico, visto che mai prima d’ora un team di questa provincia era riuscito a superare il primo turno di una finale nazionale.

Applausi anche per i padroni di casa dell’Itas Trentino Volley, che hanno chiuso a punteggio pieno il girone C, senza nemmeno perdere un set. L’ultimo successo della serie è arrivato contro il Gonzaga Giovani Milano, sconfitto 3-0 (25-21, 30-28, 25-22). I trentini hanno così totalizzato 9 punti in classifica, seguiti a quota 6 dalla Emmeti Clima Vg Modena, alla quale, dopo aver perso lo scontro diretto di ieri, non è bastato il successo conseguito oggi contro il Volley Club Grottaglie (3-1) per garantirsi la qualificazione.

A conquistarla, nel girone D, è stato il Volley Treviso, che al pari dell’Itas Trentino è riuscito a fare tre su tre e a non perdere neppure un set. Tutto facile, questa mattina, per i veneti, che a Levico Terme hanno superato la concorrenza dei campani della Rione Terra Pozzuoli fino a ieri appaiati in classifica: il punteggio (25-11, 25-9, 25-12) parla da sé. Nell’altro match del raggruppamento, tra due squadre che erano già sicure di dover abbandonare la manifestazione ancor prima di scendere in campo, la Rinascita Lagonegro (Basilicata) ha mosso la classifica, battendo 3-0 i molisani della Spike Devils Campobasso.

La seconda fase delle finali nazionali vedrà impegnate sedici squadre, suddivise in quattro gironi da altrettanti team ciascuno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale, mentre le altre prenderanno parte alle finali che definiranno le posizioni dalla nona alla sedicesima. Primi match domani pomeriggio, giovedì 1 giugno, alle 15.30 sui campi di Borgo Valsugana, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Levico Terme.

Le partite della seconda giornata

GIRONE A (a Borgo Valsugana): Volley Prata – Volley Olimpia Aosta 3-0 (25-14, 25-14, 25-12); Vero Volley Milano – Sir Safety Perugia 3-0 (25-16, 25-16, 25-14).

Classifica finale: Volley Milano p. 9; Sir Safety Perugia 6; Volley Prata 3; Volley Olimpia Aosta 0.

GIRONE B (a Caldonazzo): Quadrifoglio Volley – Sport Team Südtirol 0-3 (5-25, 17-25, 19-25); Roma 7 Volley Young Sempione – Volley Pescara 3 1-3 (25-18, 24-26, 21-25, 22-25).

Classifica finale: Sport Team Südtirol p. 7; Volley Pescara 3 3; Roma 7 Volley Young Sempione 5; Quadrifoglio Volley 0.

GIRONE C (a Pergine Valsugana): Itas Trentino Volley – Gonzaga Giovani Milano 3-0 (25-21, 30-28, 25-22); Emmeti Clima Vg Modena – Volley Club Grottaglie 3-1 (25-21, 22-25, 25-18, 25-18).

Classifica finale: Itas Trentino Volley p. 9; Emmeti Clima Vg Modena e Gonzaga Giovani Milano 3; Volley Club Grottaglie 0.

GIRONE D (a Levico Terme): Rinascita Lagonegro – Spike Devils Campobasso 3-0 (25-17; 25-13; 25-5); Volley Treviso – Rione Terra Pozzuoli 3-0 (25-11, 25-9, 25-12).

Classifica finale: Volley Treviso e Rione Terra Pozzuoli p. 6; Rinascita Lagonegro 3; Spike Devils Campobasso 0.

La composizione dei gironi della fase finale

GIRONE E: Sport Team Südtirol (Alto Adige), Diavoli Powervolley (Lombardia), Gupe Volley Catania (Sicilia), Parella Torino (Piemonte).

GIRONE F: Cucine Lube Civitanova (Marche), Fenice Roma (Lazio), Volley Prato (Toscana), Volley Treviso (Veneto).

GIRONE G: Colombo Genova (Liguria), Gas Sales Bluenergy Piacenza (Emilia Romagna), Itas Trentino Volley (Trentino), Materdomini Volley (Puglia).

GIRONE H: Callipo Vibo Valentia (Calabria), Pallavolo Padova (Veneto), Volley Meta (Campania), Vero Volley Milano (Lombardia).

Il programma di giovedì 1 giugno

GIRONE E (a Borgo Valsugana): Gupe Volley Catania – Parella Torino (ore 15.30); Diavoli Powervolley – Sport Team Südtirol (a seguire).

GIRONE F (a Caldonazzo): Volley Prato – Cucine Lube Civitanova (ore 15.30); Fenice Roma – Volley Treviso (a seguire).

GIRONE G (a Pergine Valsugana): Materdomini Volley – Colombo Genova (ore 15.30); Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino Volley (a seguire).

GIRONE H (a Levico Terme): Volley Meta – Callipo Vibo Valentia (ore 15.30); Pallavolo Padova – Vero Volley Milano (a seguire).