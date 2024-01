Figura, Europei: Guignard e Fabbri conquistano la medaglia d’oro

sabato, 13 gennaio 2024

Kaunas (Lituania) – La manifestazione continentale tenutasi in Lituania è giunta alla propria conclusione. Nella giornata finale è arrivata la seconda medaglia d’oro azzurra, la quarta complessiva per il movimento tricolore, che archivia l’appuntamento con il bottino più ricco in assoluto fra tutte le nazioni presenti (Charlène Guignard/Marco Fabbri foto © Laura Malvarosa).

È calato il sipario sull’edizione 2024 dei Campionati Europei di pattinaggio di figura, tenutisi per la prima volta a Kaunas (Lituania). Nella giornata conclusiva, in chiave Italia i riflettori erano puntati principalmente sulla competizione di danza. Charlène Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) occupavano il primo posto dopo la Rhythm Dance, seppur con un margine esiguo sui britannici Lilah Fear/Lewis Gibson. Nella Free Dance, il binomio tricolore ha firmato l’ennesima prestazione d’eccellenza assoluta, ricevendo una valutazione di 127.58 nel segmento di gara. Il punteggio complessivo di 214.38 punti è valso la medaglia d’oro e, con essa, la conferma del titolo conquistato nel 2023 a Espoo.

Guignard/Fabbri, oltre a ribadire il proprio ruolo di coppia di danza di riferimento in Europa, salgono per la quarta volta in carriera sul podio della manifestazione continentale. All’oro odierno e a quello dello scorso anno, vanno difatti aggiunti i due bronzi artigliati nel 2019 a Minsk e nel 2022 a Tallinn.

L’altro tandem azzurro, Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab), ha concluso in 15ma posizione con 163.09 punti totali.

La giornata conclusiva ha visto giungere a compimento anche la competizione femminile. Sarina Joos (Ice Skating Bolzano), nona dopo lo short program, ha pattinato il miglior programma libero della stagione. La performance le ha permesso di ritoccare il primato personale (180.83) e di recuperare tre posizioni, concludendo al sesto posto. Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), sedicesima al termine del programma corto, ha chiuso con 166.01 punti, risalendo fino alla decima piazza finale.

L’Italia conclude gli Europei di Kaunas 2024 con un bottino di 4 medaglie, equamente divise fra l’oro (Lucrezia Beccari/Matteo Guarise nelle coppie di artistico, Charléne Guignardi/Marco Fabbri nella danza) e il bronzo (Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini nelle coppie di artistico, Matteo Rizzo nel settore maschile). Il movimento azzurro si impone così nel medagliere per la seconda volta consecutiva, dopo aver centrato il prestigioso traguardo dodici mesi orsono, al termine dell’edizione di Espoo 2023.