Figura, campionati Italiani a Brunico: Grassl in testa a metà gara tra gli uomini

sabato, 17 dicembre 2022

Brunico (Bolzano) – Nella terza giornata della rassegna tricolore sul ghiaccio di Brunico (Bolzano), l’altoatesino Daniel Grassl guida davanti a Rizzo e Memola. Tra le coppie Conti-Macii precedono Ghilardi-Ambrosini dopo il corto. Leadership provvisorie anche per Negrello tra le donne e Guignard-Fabbri nella danza (nella foto © Diego Barbieri).

Terza giornata di gare, prime competizioni senior sul ghiaccio della Intercable Arena di Brunico nel weekend dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura. Chiuse venerdì le gare junior del settore maschile e femminile con le vittorie di Amanda Ghezzo e Matteo Nalbone, il sabato ha dunque offerto lo spettacolo dei programmi corti dei senior così come delle coppie di artistico e della danza junior.

Al comando sin qui Daniel Grassl (Fiamme Oro) tra gli uomini, Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) tra le donne, Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) nella danza e Conti-Macii (Icelab) tra le coppie di artistico. Nella categoria giovanile, Tali-Frasca (Icelab) sono i leader della danza mentre Napolitano-Comi (Icelab) guidano tra le coppie.

Nella gara più attesa di giornata, quella degli uomini, il detentore del titolo Daniel Grassl guarda tutti dall’alto dopo il corto con 90.85 punti al termine di un segmento con un salto quadruplo e tre tripli. Alle sue spalle, a poco più di tre punti di distanza, si è piazzato Matteo Rizzo (87.64), unico pattinatore ad avere tentato di eseguire due salti quadrupli. Completa la top 3 provvisoria Nikolaj Memola (Icelab) con 80.32 punti, cinque lunghezze più in su di Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), quarto con 75.79.