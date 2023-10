Festival dello Sport: più di 52mila presenze a Trento

martedì, 17 ottobre 2023

Trento – “Il Festival dello Sport”, quattro giorni di grandi emozioni. La sesta edizione de “Il Festival dello Sport”, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università̀ di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, conferma un fascino unico nel suo genere e il pubblico accorso a Trento lo conferma: sono state oltre 52.000 le presenze che hanno affollato le piazze e i teatri potendo vedere da vicino i propri campioni e ascoltando le loro storie. Un format consolidato che propone i grandi nomi dello sport italiano e internazionale, ma che al tempo stesso sa proporre nuove attività, camp, mostre e spazi per catapultare Trento e il pubblico del Festival in una esperienza sempre coinvolgente e innovativa grazie anche all’ottima collaborazione fra tutte le Istituzioni del territorio e all’impegno e professionalità delle forze dell’ordine (foto © Michele Lotti, archivio stampa Pat).

Un flusso, dunque, importante di persone che hanno partecipato al Festival dello Sport di Trento e che ha generato un effetto economico molto positivo. “Abbiamo infatti registrato quasi il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città, migliorando ulteriormente le performance dello scorso anno”, spiega il direttore dell’APT di Trento Matteo Agnolin.

Più di 300 ospiti hanno animato 144 appuntamenti in quattro dense giornate caratterizzate da un ampio ventaglio di discipline protagoniste: fra questo calcio (con ben cinque palloni d’oro), ciclismo, atletica, sci alpino, tennis, motori, pallacanestro, pallavolo, nuoto e alpinismo.

Sul palco, allo Stadio Briamasco e nelle piazze, tantissimi campioni che hanno raccontato emozioni, tecnica, valori e ambizioni della loro carriera. Un’occasione unica per sportivi, appassionati ma anche semplici curiosi di ogni età per vedere e ascoltare da vicino i grandi protagonisti dello sport internazionale per come sono, senza “divisa” di gara, senza un cronometro che incombe, senza la tensione della competizione. Ancora una volta, quindi, un’opportunità unica per conoscere il lato più umano dei campioni e per promuovere i valori più autentici dell’attività sportiva.

Le stelle: dalle discipline più popolari, i calciatori Roberto Baggio, Iker Casillas, Cesare Prandelli, Karl Hainz Rummenigge, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Antonio Conte, Giuseppe Marotta, Jean Pierre Papin, Andrea Pirlo, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Filippo Inzaghi e Zlatan Ibrahimovic. E poi il tennista Boris Becker, gli sciatori Sofia Goggia e Dominik Paris, gli atleti Mike Powell, Kevin Young, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Marcello Fiasconaro e Stefano Tilli, i ciclisti Peter Sagan, Filippo Ganna, Primoz Roglic.

Numerose le location: Teatro Sociale, Auditorium S. Chiara, Sala Depero del Palazzo della Provincia, Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione, Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia, salotto del Comune di Trento, Sala Filarmonica e Palazzo Trentini, oltre agli spazi esterni di Palazzo Benvenuti (con le “Storie di sport”).

Il quartier generale e i servizi di hospitality sono invece stati dislocati a Palazzo Roccabruna, lo scrigno delle eccellenze enogastronomiche trentine, grazie a Cooperazione Trentina, Promocoop Trentina, Melinda, Trentingrana – Gruppo Formaggi del Trentino, Agraria Riva del Garda, Astro, Federazione Provinciale Allevatori, Surgiva, Associazione Panificatori della Provincia di Trento, Omkafe, AFLOVIT Fiori del Trentino.

Fra i tanti eventi, lo Stadio Briamasco ha fatto registrare il tutto esaurito nelle due tribune a disposizione grazie ai 2.400 spettatori che hanno seguito “La Grande Partita” con le leggende del calcio impegnate nella sfida con la Nazionale di Poste Italiane guidata in panchina da Angelo Di Livio.

Anche le piazze sono state animate, in particolare dai ragazzi degli Istituti scolastici superiori e dal pubblico che ha approfittato dei camp sportivi per sfidarsi o semplicemente provare un nuovo sport sotto gli occhi attenti dei referenti delle federazioni sportive che hanno collaborato alla loro buona riuscita: in Piazza Cesare Battisti sono andate in scena le arti marziali, in Piazza Fiera il basket e il padel, Piazza Santa Maria Maggiore l’arrampicata. In Piazza Duomo, come di consuetudine, è stato allestito il Bookstore, uno spazio dedicato alla letteratura sportiva e agli incontri con l’autore nel filone “Libri di Sport”.

Il pubblico ha potuto anche ammirare la mostra delle biciclette firmate da Ernesto Colnago. Una serie di biciclette iconiche che hanno ripercorso la storia della bicicletta e dei suoi campioni. Dalla Super del Cannibale fino alla V3Rs di Tadej Pogacar, attraverso la Nuovo Mexico di Giuseppe Saronni della Sanremo o l’iconica C40 Andrea Tafi per la Roubaix. In mostra il meglio del ciclismo dagli anni Settanta a oggi.

In un centro di Trento “in rosa”, su iniziativa del Cti (Consorzio Trento Iniziative) con la collaborazione dei ragazzi disabili della cooperativa onlus Laboratorio Sociale di Trento sono state realizzate delle decorazioni utilizzando vecchie edizioni della Gazzetta dello Sport. All’appello hanno risposto moltissimi esercenti e locali che hanno così dato un bellissimo segnale di collaborazione per un centro storico che ha omaggiato al meglio lo sport in questi quattro giorni di festa.

Grazie al supporto tecnico di Trentino Digitale, 36 eventi sono stati trasmessi in diretta sul Web dalle 3 location principali del Festival per un totale di oltre 36 ore di streaming. Questi contenuti, disponibili sui siti ilfestivaldellosport.it e gazzetta.it, hanno totalizzato 22 milioni di visualizzazioni, mai così tante.

La passione del festival corre anche sui Social Network. Gli account di Gazzetta dello Sport hanno generato 1.3 milioni di interazioni, un risultato davvero importante. I canali ufficiali del Festival dello Sport, in soli 4 giorni e con la gestione e il presidio costante di 2 canali (Instagram e Facebook) hanno raggiunto 1 milione 200mila persone. I contenuti postati complessivamente sono stati visti oltre 2 milioni di volte tramite la pubblicazione di 343 contenuti, totalizzando quasi 34.000 interazioni. Tra i contenuti più apprezzati le photo-gallery con i volti delle grandi stelle del Festival, il reel di incontro tra il capitano dell’Itas Volley e il mitico Zlatan Ibrahimović e il reel di sfida al camp di arrampicata tra Stefano Ghisolfi e il content creator del Festival, Tudor Laurini (conosciuto come @klaus). Tudor Laurini, tramite i suoi 22 contenuti, ha raggiunto quasi 500.000 utenti, totalizzando oltre 30.000 interazioni. I dati sono tuttavia in costante aggiornamento essendo ancora in corso la fase di posting.

Sul fronte della comunicazione si contano più di 80 comunicati e migliaia fra foto e servizi video realizzati dall’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento punto di riferimento assieme a Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing per 300 giornalisti e operatori presenti a Trento in rappresentanza di 125 testate nazionali e internazionali. I dati complessivi riferiti all’eco mediatico del festival sui tanti canali e mezzi coinvolti, saranno disponibili solo tra qualche settimana.

“Uno straordinario Festival anche quest’anno”, afferma Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. “Oltre 300 grandissimi campioni qui a Trento per testimoniare i valori dello sport, i valori che, come provincia più sportiva d’Italia, sentiamo di accogliere, condividere e promuovere. Sono giorni sempre emozionanti, per noi e per i tantissimi appassionati di tutte le età che incontriamo in città. Stiamo già lavorando, con gli amici di Gazzetta dello Sport, alla prossima sfida per una settima edizione ancora più bella.”

“È sempre una grande emozione essere qui a Trento per il Festival dello Sport. L’atmosfera che si respira in queste giornate è magica, sembra di essere in un enorme villaggio olimpico con la possibilità di vedere da vicino tantissimi campioni del presente e del passato, italiani e internazionali”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di RCS MediaGroup Urbano Cairo. “È stata un’edizione piena di grandi eventi e di tante novità, come la presentazione del Giro d’Italia. Il Festival è da sempre un’occasione per trasmettere i valori dello sport, perché lo sport è un esempio di come ci si deve comportare nella vita”.

“È stato un festival che ha dato ragione al suo titolo: La Grande Bellezza”, afferma Gianni Valenti, Vicedirettore Vicario de La Gazzetta dello Sport. ” La nostra missione è quella di far divertire il pubblico e di promuovere la cultura sportiva attraverso i racconti dei suoi grandi campioni. Ha vinto l’entusiasmo della gente che ha popolato Trento in questi giorni, riempiendo sempre le sale e tutte le location per assistere ai numerosi incontri con gli ospiti. Dai cinque palloni d’oro del calcio, ai campionissimi del ciclismo e alle tante stelle dell’atletica, il parterre di questa edizione è stato davvero ricchissimo. Il Festival, per me e per tutta la Gazzetta, è da sempre una fonte di arricchimento e di crescita.”