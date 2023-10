Festival dello Sport: le Poste Italiane “annullano” le leggende del calcio

sabato, 14 ottobre 2023

Trento – Per la prima volta in sei edizioni del Festival dello Sport, che sta invadendo Trento con ben 150 eventi, c’è stato spazio per lo sport giocato grazie a “La Grande Partita” di calcio in uno stadio Briamasco, che ha fatto registrare il sold out. Ad affrontarsi le Festival Legends, con ben 7 campioni del mondo in campo dei quali 5 italiani e 2 brasiliani, e la nazionale di Poste Italiane, allenata dall’ex juventivo Angelo Di Livio.

L’esito è stato decisamente inatteso, con il successo per la formazione gialloblù (gli stessi colori del calcio Trento) delle Poste Italiane, che ha trionfato dopo una partita combattuta, dominata nel primo dei due tempi da 30 minuti, e risoltasi ai calci di rigore (foto © Alessandro Eccel Pat).

Una sfida interminabile, che si è conclusa con il punteggio di 9 a 8 per le Poste Italiane, capaci di andare negli spogliatoi col netto vantaggio di 3 a 0, per poi farsi rimontare grazie alla doppietta di Luca Toni e al gol su rigore di Massimo Oddo.

I grandi protagonisti di giornata sono stati Marco Zimmaro delle Poste Italiane, che ha messo a segno una doppietta al secondo e al ventisettesimo minuto con un goal addirittura di tacco e Luca Toni, che ha riaperto la partita segnando al 50’ e al 54’, mentre le altre due reti sono stati realizzate da Emanuele Varone al settimo minuto per i gialloblù e da Massimo Oddo su rigore al 57° minuto.

Ma l’uomo che ha cambiato la partita è stato sicuramente il soldatino Angelo Di Livio, nel primo tempo come allenatore delle Poste Italiane, incitando i suoi ragazzi e fornendo un gioco veloce e frizzante e a metà del secondo tempo, quando ha indossato la maglietta delle Festival Legends, invertendo così l’orientamento della partita. Con il suo cross al 50° minuto ha messo il pallone sulla testa di Luca Toni che ha insaccato agevolmente e al 57° minuto ha addirittura procurato il rigore del pareggio, poi realizzato da Massimo Oddo al secondo tentativo, dopo che l’arbitro roveretano Emanuele Volani aveva fatto ripetere per invasione d’area. Partita regolamentare conclusa sul punteggi odi 3 a 3 e spazio dunque alla lotteria dei rigori per decretare il vincitore della prima edizione de “La Grande Partita”. La prima sessione dei cinque tiri si è chiusa in parità con gli errori di Davide Pizarro per le Festival Legends e Salvatore Maria Nicolosi su deviazione sul palo di Dida per le Poste Italiane, mentre hanno fatto centroper i rosablù Luca Toni, Massimo Oddo, Aldair e Serginho, quindi per i gialloblù il capitano Giuseppe Toscano, Mattia Amici, Emanuele Barone e Simone Petricciuolo. Nei rigori ad oltranza ha esordito Cristian Zaccardo andando a segno, imitato da Michele Ferraris, che fra l’altro ha un passato da giocatore proprio nel calcio Trento. Errore decisivo poi per Angelo Carbone, mentre Nicola Barbetti ha spiazzato Dida consegnando la vittoria alle Poste Italiane.

Nazionale che è una realtà sportiva nata nel 2019, che ha come mission quella di valorizzare l’importante marchio italiano, cercando di portare in giro valori distintivi come il rispetto, l’impegno e la serietà. Una squadra di 30 giocatori selezionati da ben 2000 candidature fra tutti i dipendenti, tutti tesserati in squadre dilettantistiche. Poste Italiane che sono pure partner della nazionale italiana di calcio.

A certificare il dominio delle Poste Italiane, con giocatori in campo più giovani rispetto alle Festival Legends, è pure lo score dei calci d’angolo (5 a 1), mentre sono da annotare l’assegnazione del premio fair play a Pietro Felice Ginesu e l’unico ammonito della partita Massimo Luciani.

Una partita che ha fatto divertire ed entusiasmare il folto pubblico presente in tribuna, giunto per vedere all’opera giocatori che hanno visto campionati del mondo come Dida, Aldair, Toni, Oddo, Barone, Zaccardo e Barzagli, ma tutti gli altri talenti del calcio che nel loro palmares hanno vittorie in Coppa America, Champions League, Coppe Intercontinentali, scudetti e campionati europei under 21.

La “Grande partita” ha avuto un prologo istituzionale, con la cerimonia di annullo filatelico sulla cartolina celebrativa stampata appositamente da Poste Italiane, rappresentata dal direttore generale Matteo Del Fante, alla quale hanno preso parte Urbano Cairo e Gianni Valenti per Rcs.

LE FORMAZIONI

FESTIVAL LEGENDS: Nelson Dida, Christian Panucci, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Massimo Oddo, Aldair Nascimento do Santos, Claudio dos Santon Serginho, Dario Marcolin, Angelo Carbone, Gigi Di Biagio, Simone Barone, David Pizarro, Christian Zenoni, Diego Fuser, Luca Toni.

Allenatore: Christian Panucci.

POSTE ITALIANE: Mattia Amici, Nicola Barbetti, Roberto Cerbini, Pietro Felice Ginesu, Massimo Luciani, Antonio Manzo, Salvatore Maria Nicolosi, Alessio Parente, Filippo Pazienza, Michele Pili, Gaetano Toscano, Giuseppe Toscano, Angelo Traversi, Armando Veneziano, Marco Zimmaro, Emanuele Varone, Michele Ferraris, Simone Petricciuolo.

Allenatore: Angelo Di Livio.