Festa dello sport clesiano: weekend con grandi appuntamenti

venerdì, 25 agosto 2023

Cles (Trento) – La Festa dello Sport clesiano è entrato nel vivo, con appuntamenti sportivi, musica e gastronomia. Una festa – organizzata dalla Pro loco di Cles, con le associazioni della località nonesa, che fa da grande richiamo.

Infatti nella giornata odierna sono coinvolte le associazioni: As.d. Val di Non Basket; open day Asd Ginnastica Val di Non, con fino alle 22 attività ginnica aperta a tutti all’interno del centro ginnico; predisposizione percorso a ostacoli dello Sci Club Anaune; allenamenti delle prime squadre maschile, serie C, e femminile, prima divisione, e della squadra giovanile U16 F sui campi da beach e sul campo da green dell’Asd Anaune Pallavolo;

quindi “Non solo bike” con attività dimostrativa e gimcana nei pressi dell’entrata del Ctl fino alle 21, A.s.d. circolo Tennistavolo Cles a partire dalle 20 con allestimento di tavoli con possibilità di giocare a Tennistavolo con gli allenatori o gli atleti del CTC Cles e gioco libero; Circolo Tennis Cles dalle 20 alle 22 attività con un paio di istruttori nei campi da tennis esterni. Predisposizione di un percorso tennis per i più piccoli; Sat Cles Aps dalle 20 alle 22:30 presso la palestra di roccia interna attività di arrampicata aperta a tutti; presentazione della nuova squadra campionato stagione 2023/2024 presso il palco della sala manifestazioni dell’A.S.D. Anaune Val di Non; attività di promozione e informazione presso il punto Avis nei pressi dell’entrata principale del Centro tempo Libero dell’Avis; esposizione natanti e illustrazione dell’attività svolta dal Circolo Nautico Santa Giustina.

Questa sera sono previste inoltre: presentazione in Palestra di tutte le associazioni; sfilata delle associazioni con gagliardetto e presenza atleti GSH, sfida a calcio “Vecchie glorie”, quindi concerto dal vivo con i Satomi Hot Night e a seguire DJ Christopher Preti.

Altri importanti appuntamenti sportivi sono in calendario domani e domenica, partendo dal Val di Non Basket che ospiterà una dimostrazione di Baskin ovvero Il Basket Inclusivo grazie alla Bagnatica Hurricanes e il grande appuntamento con il trofeo Melinda.

Infatti andrà in scena l’edizione 2023 del Meeting Melinda con 500 iscritti tra cui anche Simone Valduga, reduce dai Campionati Europei Juniores. Tra gli iscritti spicca la presenza di Simone Valduga (Us Quercia), reduce dalla maglia azzurra ai Campionati Europei Under 20 di Gerusalemme. Per l’occasione il mezzofondista di Besenello si cimenterà sui 400 metri, distanza che impegnerà anche la compagna di colori Sofia Trettel.

Il Meeting Melinda 2023 si aprirà col ritrovo alle ore 14:30 per entrare nel vivo delle competizioni dalle 15:30 e conclusione prevista attorno alle 19.