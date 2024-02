Fernando Gaioni della Polisportiva Disabili Valcamonica alla Marcialonga

domenica, 4 febbraio 2024

Pian Camuno – Ottimo risultato per Fernando Gaioni della Polisportiva Disabili Valcamonica atleta FISDIR ha gareggiato e concluso la Marcialonga sui 45 km in circa 6 ore.

Fernando Gaioni (nella foto) ha 34 anni e risiede a Pian Camuno e frequenta quotidianamente la Cooperativa Arcobaleno. Dal 2010 è tesserato per la Polisportiva Disabili Valcamonica nel settore FISDIR ed ha gareggiato in varie specialità dell’atletica leggera distinguendosi in particolare nei 200 hs e nei 400hs, dove è stato per alcuni anni Campione Italiano. Da alcuni anni si è avvicinato allo sci nordico e nei Campionati Italiani ha sempre ottenuto brillanti risultati. Fa inoltre parte della squadra di calcio della Polisportiva, i Camunici.

Quest’anno ha lasciato l’atletica leggera per dedicarsi allo sci nordico e si è allenato duramente per partecipare alla Marcialonga ed è riuscito nell’impresa di terminare la gara sui 45km da Moena a Predazoo attraverso la Val di Fiemme e la Val di Fassa in 5 ore e 54 minuti.

La Polisportiva Disabili Valcamonica ringrazia lo Sci Club Darfo Boario Terme e in particolare Simone Salvetti, Marco Zanardini e Guido Zanella che hanno seguito Fernando Gaioni negli allenamenti a Schilpario e a Livigno e lo hanno affiancato durante la gara. Da parte sua l’atleta di Pian Camuno ha dichiarato che “è stata una bellissima esperienza per me che era la prima volta bellissimo posto e molto probabilmente l’anno prossimo sono deciso a partecipare ancora alla Marcialonga percorrendo però i 70km”