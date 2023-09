Europeo Duathlon Cross, a Riva del Garda trionfa Marta Menditto. Le medaglie azzurre

sabato, 9 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Nell’Europeo di Triathlon Cross Duathlon Championships a Riva del Garda Marta Menditto (Sai Frecce Bianche) taglia per prima il traguardo e si laurea nuova campionessa europea di specialità. Nella gara maschile Alessandro Saravalle (Trisport.it) sale sul terzo gradino del podio e si guadagna la medaglia di bronzo europea di Duathlon Cross. Gli azzurri hanno conquistato quattro medaglie – un oro, due argenti e un bronzo – nelle gare della categoria Junior.

LE GARE – L’azzurra Marta Menditto (foto © Filtri Tiziano Ballabio) ha vinto la sua gara difendersi, nella prima parte di corsa, dalla prova di fuga a tre della svizzera Anna Zehnder, dell’austriaca Carina Wasle e della slovacca Kristina Lapinova e attaccando nella frazione Mtb che le ha permesso di portarsi in testa e di controllare negli ultimi 3 km di corsa il ritorno della svizzera Zehnder poi seconda. Il podio donne ha visto così, alle spalle della nostra azzurra Marta Menditto e del secondo posto della svizzera Anna Zehnder sul terzo gradino del podio la slovacca Kristina Lapinova. Nella gara under 23 vittoria per l’austriaca Katja Krenn.

Invece la gara uomini ha premiato il Belgio che con Thibaut De Smet, nuovo campione europeo Duathlon Cross e Sebastien Carabin vice campione, ha occupato i primi due gradini del podio davanti all’azzurro Alessandro Saravalle. Giuseppe Lamastra si è fermato ai piedi del podio tagliando il traguardo in quarta posizione. L’altro azzurro in gara Ruslan Farci (Karel Sport), in classifica anche per l’Under 23, non ha terminato la gara vinta dal belga Nicolas De Smet (Bel) su Arnau Monzonis Adame (Esp).

Alessandro Saravalle, ha perso il treno dei tre in fuga nei 6 km della prima frazione di corsa composto dai due belgi De Smet e Carabin con Kozlovsky (Svk) in fuga, Saravalle primo inseguitore con alle spalle prima Staps (Ned) e ancora più indietro Lamastra. Il duo belga scappa via nella frazione Mtb, l’azzurro riprende lo slovacco e si porta in terza posizione. Ultima frazione con De Smet in solitaria davanti a Carabin e terzo gradino del podio per Saravalle. Lamastra risale nella frazione bike e chiude quarto.

LE MEDAGLIE – La giornata azzurra nell’europeo italiano nello splendido scenario di Riva del Garda in Trentino è completata anche dalle quattro medaglie un oro, due argenti e un bronzo nelle gare della categoria Junior. Podio italiano nella gara donne con oro per Noemi Bogiatto (Cuneo 1198) e argento per Licia Ferrari (Triledroenergy) e medaglie d’argento e medaglia di bronzo rispettivamente per Lukas Lanzinger (Bressanone Nuoto) e Diego Lampe (Asd Pavanello Eroi del Piave) nella gara uomini vinta dal belga Matteo De Smet. 4° posto per Giacomo Gangi della società Valdigne Triathlon.

Domani – domenica 10 settembre – si torna in gara per i titoli di Triathlon Cross, partenza alle 8:30 gli Junior, alle 12 gli Elite- Under 23 uomini e alle 14 gli Elite Under 23 donne, chiusura con la gara che assegna i titoli Age Group dalle 16:30.

CROSS TRIATHLON – 10 SETTEMBRE

JUNIOR

Lukas Lanzinger (Bressanone Nuoto)

Manuel Cossu (Fuel Triathlon)

Simeone Romano (Cuneo 1198)

Davide Catalano (SBR3)

Nicolò Galli (Zerotriuno Triathlon Team Como)

Anna Gazzari (Sai Frecce Bianche)

Giulia Bergamin (Pol. Team Brianza)

Silvia Turbiglio (Valdigne Triathlon)

UNDER 23

Matteo Sfregola (K3 Cremona)

Niccolò Sancisi (Dinamo Triathlon Pesaro)

Noemi Bogiatto (Cuneo 1198)

ELITE

Federico Spinazzè (Silca Ultralite Vittorio Veneto)

Michele Bonacina (Valdigne Triathlon)

Marta Menditto (Sai Frecce Bianche).