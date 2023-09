Europei Triathlon Cross a Riva del Garda, due podi azzurri negli Junior: i risultati

domenica, 10 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Agli Europei di Triathlon Cross Junior in svolgimento sul lago del Garda a Riva del Garda in Trentino gli Junior azzurri salgono su tutti i sei gradini del podio disponibili conquistando le sei medaglie di specialità di Triathlon Cross. Foto @FITRI Media – Tiziano Ballabio.

Nella gara uomini è Lukas Lanzinger (Bressanone Nuoto) con il tempo di 53:50 a diventare il nuovo campione europeo Junior di Triathlon Cross davanti agli altri azzurri Simeone Romano (Cuneo 1198) e Manuel Cossu (Fuel Triathlon). Nicolò Galli (Zerotriuno Triathlon Team Como) è arrivato ai piedi del podio in quarta posizione e Davide Catalano (SBR3) ha chiuso la top five tutta tricolore.

Nella gara donne ha vinto il titolo di specialità Anna Gazzari (Sai Frecce Bianche) con il tempo di 1:05:41 davanti a Giulia Bergamin (Pol. Team Brianza) e a Silvia Turbiglio (Valdigne Triathlon).

Una giornata dalle tinte decisamente tricolori questa nella spettacolare cornice della città trentina di Riva del Garda che ha ospitato il percorso di 500 m di nuoto, 11.6 km di ciclismo e 3 km di corsa

CLASSIFICHE COMPLETE

Dopo i titoli Junior si tornerà in gara per i titoli élite – under 23 alle 12:00 e alle 14:00 e i titoli europei Age Group dalle 16:30.

CROSS TRIATHLON – 10 SETTEMBRE

START LIST

UNDER 23

Matteo Sfregola (K3 Cremona)

Niccolò Sancisi (Dinamo Triathlon Pesaro)

Noemi Bogiatto (Cuneo 1198)

ELITE

Federico Spinazzè (Silca Ultralite Vittorio Veneto)

Michele Bonacina (Valdigne Triathlon)

Marta Menditto (Sai Frecce Bianche)